18:07 Uhr

Sportlich aktiv auch zwischen den Jahren? So kann es funktionieren

Zum Jahresende warten oft süße Verlockungen und herzhaftes Essen. Da kann etwas Bewegung definitiv nicht schaden. Experten aus dem Donau-Ries-Kreis geben Tipps.

Wie werden wir wohl die Tage zum Jahresende verbringen? Die Corona-Pandemie beschränkt in diesem Jahr zwar vielfach die Freizeitgestaltung. Dennoch lassen sich auch weiterhin Freiräume für Fitness-Aktivitäten finden. Mehr als zwei Drittel der Menschen in Bayern sind zwischen den Jahren sportlich aktiv. So gaben 72 Prozent bei einer Forsa-Umfrage im Auftrag der AOK Bayern an, sich in den vergangenen Jahren während dieser Zeit zumindest etwas bewegt oder sportlich betätigt zu haben. 34 Prozent haben in dieser Zeit sogar viel Sport getrieben. Erstaunlich: Vor allem jüngere Befragte unter 45 Jahre haben überdurchschnittlich häufig angegeben, kaum oder gar nicht sportlich aktiv gewesen zu sein.

Zu den beliebtesten Aktivitäten gehören Spazierengehen (63 Prozent), Ausdauersportarten wie Joggen und Walken (40) aber auch Fahrradfahren (22). 19 Prozent gehen ins Fitnessstudio oder nutzen ihren Heimtrainer zur sportlichen Betätigung. Frauen brechen häufiger als Männer zu Spaziergängen auf, dies trifft ebenso für ältere Befragte über 60 Jahre zu. In Fitnessstudios, die derzeit allerdings coronabedingt geschlossen sind, waren eher die Jüngeren. „Wer sich regelmäßig bewegt, lebt gesünder – das gilt natürlich nicht nur für die Festtage“, so Michael Meyer, Direktor der AOK Donauwörth.

Wer sich allgemein gut ernährt und viel bewegt, muss sich nicht sorgen

Stollen, Plätzchen, Weihnachtsbraten: Gerade an den Festtagen haben viele Leckereien zum Schlemmen eingeladen. Bei fast der Hälfte der Befragten (46 Prozent) kommt es laut der Umfrage daher in der Weihnachtszeit häufiger als sonst vor, dass sie diesen Verlockungen nachgeben – vielleicht ist das ja bei Ihnen ähnlich gewesen. An erster Stelle stehen dabei Weihnachtsgebäck, Süßigkeiten und Kekse, bei denen über 80 Prozent gerne zugreifen. Die Hälfte wird schwach bei deftigem und herzhaften Essen. Frauen erliegen eher als Männer den süßen Verlockungen, Männer hingegen eher dem deftigen Braten. „Wer sich im Allgemeinen gut ernährt und ausreichend bewegt, muss sich gar keine großen Sorgen machen“, so der AOK-Direktor.

Besser als sich mit dem Gedanken an zusätzliche Pfunde und unzureichende Nährstoffe die Stimmung zu vermiesen, sei es, von Anfang an die Mahlzeiten bewusst fettärmer und ausgewogener zu gestalten und immer mal wieder ein paar zusätzliche Bewegungseinheiten während der Festtage einzubauen.

Online-Kurs „Laufend in Form“ der AOK

Auch wenn Fitnessstudios oder Sportvereine gerade wegen der aktuellen Corona-Regelungen geschlossen sind, gibt es Alternativen mit digitalen Kursangeboten der AOK. Der Online-Kurs „Laufend in Form“ bietet ein effektives Lauftraining unter Anleitung mit individuellen Trainingsplänen und zahlreichen Tipps zu Ausrüstung, Training und Ernährung. „Rückenaktiv“ unterstützt über das Internet Teilnehmer mit einem individuellen, 15-wöchigen Programm zur Stärkung der Rückengesundheit. Der vierwöchige Online-Kurs „Stress im Griff“ hilft dabei, die eigenen Stressmuster zu identifizieren.

Auf dieser Basis erlernen die Teilnehmer Schritt für Schritt, wie sie die eigene Reaktion auf Belastung verändern können. Effekt: Das Stresslevel wird langfristig gesenkt.

