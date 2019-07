vor 39 Min.

Sprachkurse für geflüchtete Ärzte

Dank schneller Hilfe und Spenden können Fachkräfte sich sprachlich fit machen

Derzeit leben im Donauwörther Ankerzentrum ungewöhnlich viele Flüchtlinge, die in ihrer Heimat im medizinischen Bereich gearbeitet haben. Darunter sind unter anderem Ärzte und Krankenschwestern. Gerne möchten sie auch in Deutschland in ihrer Branche arbeiten, doch eine schnelle Integration ins Berufsleben ist nicht so einfach, denn ohne gute Deutschkenntnisse geht nichts.

Wer als ausländisches medizinisches Personal in einer deutschen Klinik oder Praxis arbeiten will, muss gutes Deutsch können. Vor einer Zulassung als Arzt ist das Sprachniveau C1 und als Krankenschwester B2 nachzuweisen. Das ist sehr anspruchsvoll.

Zum Lernen fehlte die technische Ausstattung

Und so wollen die geflüchteten Fachkräfte die Zeit in der Anker-Einrichtung nicht tatenlos verstreichen lassen und schnell die sprachlichen Barrieren überwinden. Woran es in der Anker-Einrichtung aber fehlt, ist nicht nur die notwendige Hardware-Ausstattung, sondern auch die entsprechende Software und WLAN.

Die in der Anker-Einrichtung tätige Fachkraft für Arbeitsvermittlung von der Agentur für Arbeit, Sait Demir, hat schnell die richtigen Akteure für eine Lösung dieses Problems gefunden: Jörg Fischer und Michaela Kaag stellten Räume und WLAN im nahe gelegenen Mehrgenerationenhaus zur Verfügung. Der bayerische Flüchtlingsrat fand einen Sponsor, der dankenswerterweise die Raummiete übernahm.

Lerncafé zog auf Zeit ins Ankerzentrum

Die Bildungskoordinatorin in der Stabstelle Kreisentwicklung des Landratsamtes, Gabriele Theiler, organisierte die notwendige Technik und brachte ihr Wissen um die richtigen Online-Plattformen, die selbstständiges Deutsch Lernen ermöglichen, ein. Eine temporäre Außenstelle des Donauwörther Lerncafés war damit im Mehrgenerationenhaus Donauwörth geschaffen. Landrat Stefan Rößle schätzt das Engagement aller Beteiligten sehr: „Weil wir damit schnell und unkompliziert handeln und konkret etwas gegen Mangel in den medizinischen Fachberufen in Bayern tun.“ Die nun zur Nutzung überlassenen Laptops sind Teil einer Spende der Hilfsorganisationen Luftfahrt ohne Grenzen und der Bayerischen Kinderhilfe Rumänien, die bereits im Frühjahr an Landrat Stefan Rößle und Bildungskoordinatorin Gabriele Theiler zur weiteren Verwendung übergeben worden waren.

