Sprachlotsen bleiben an Schulen

Neue Regelung wegen Corona

Aufgrund der Corona-Pandemie gab es große Einschränkungen im Bereich der Schulen und Kindertagesstätten. Aus diesem Grund verbleiben die Sprachlotsen dieses Schul- beziehungsweise Kindergartenjahr an ihren bisherigen Einsatzorten und helfen dort spielerisch beim Deutschlernen. Dies teilt das Landratsamt Donau-Ries mit.

Seit 2015 gibt es das Projekt des Sprachlotsen jährlich an zwei Grund- und Mittelschulen im Donau-Ries-Kreis. Das vom Landkreis und Staatlichen Schulamt entwickelte Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Kolping-Akademie betrieben und ist laut Pressemitteilung so erfolgreich, dass es im September 2018 auch auf die Kindertagesstätten ausgeweitet wurde. Landrat Stefan Rößle erklärt dazu: „Mit einem Sprachlotsen wollen wir Kinder mit Migrationshintergrund in kleinen Gruppen spielerisch an die deutsche Sprache heranführen, zum Beispiel durch gemeinsames Kochen oder kleinere Ausflüge.“ Peter Goldammer, Leiter der Kolping-Akademie, ergänzt: „Die Sprachlotsen sollen flexibel und bedarfsgerecht einsetzbar sein.“ Sie könnten durchaus bei den Hausaufgaben helfen, sollten aber auch bei praktischen Freizeitaktivitäten spielerisch mit den Kindern Deutsch lernen. Der Sprachlotse wird zu 30 Prozent durch das bayerische Wirtschaftsministerium und zu 70 Prozent durch den Landkreis finanziert.

In der Zeit der Schul- und Kita-Schließungen stellte das Lernen zu Hause mit den Eltern für nicht deutschsprachige Kinder eine besondere Herausforderung dar. Da auch die Sprachlotsen nicht an die Schulen kommen konnten, wurde teilweise versucht, Angebote über das Internet zu erstellen. Dennoch konnte dem Amt zufolge so nur ein Bruchteil der sonstigen Arbeit geleistet werden. Umso wichtiger sei es, jetzt diese Kinder weiterhin zu unterstützen. Deshalb haben sich die Rektorinnen Brigitte Ulbricht (Grund- und Mittelschule Wallerstein), Sibylle Lutzkat (Mangold-Grundschule Donauwörth) und Helga Mandlik (Sebastian-Franck-Grundschule Donauwörth-Parkstadt) sowie Michael Stocker vom Staatlichen Schulamt und Regionalmanagerin Jennifer Werner darauf verständigt, dass die Sprachlotsen nicht wie üblich nach einem Jahr an eine neue Schule wechseln, sondern den bereits im Schuljahr 2019/20 betreuten Kindern weiterhin beim Erlernen der deutschen Sprache und des Unterrichtsstoffes helfen.

Auch in den zehn betreuten Kitas wünschten sich alle Leitungen, das Projekt „Sprachlotse“ aufgrund der geringen Stundenanzahl dieses Kindergartenjahres zu verlängern. Diesem Wunsch kamen Claudia Wernhard und Jennifer Werner vom Landratsamt nach. (pm)

