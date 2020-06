10:00 Uhr

Sprayer richten in Donauwörth hohen Schaden an

Im Stadtgebiet von Donauwörth waren Sprayer am Werk und haben zahlreiche Bänke, Türen und Häuser mit Schmierereien versehen.

Im Stadtgebiet Donauwörth haben sich in den vergangenen Tagen zahlreiche strafbare Handlungen von Graffiti-Schmierereien mit hohem Sachschaden ereignet. Das teilt die Polizei mit.

Buchstaben und Anarchie-Zeichen

Im Stadion am Stauferpark in der Neudegger Allee wurden mehrere Glasscheiben, das Kassenhäuschen sowie die Laufbahn mit weißer Lackfarbe besprüht. Zu erkennen waren unter anderem die Buchstabenfolgen „GBC“, „GOC” sowie das „eingekreiste A“ für Anarchie. Diese Zeichen fanden sich auch auf zwei Spielgeräten am Spielplatz im Neurieder Weg wieder.

In der neuen Parkanlage rund um das Kloster Heilig-Kreuz wurden mit schwarzer Farbe mehrere großflächige Schmierereien an Parkbänken sowie einer mobilen Toilette angebracht, so die Beamten weiter. In der Münzgasse sprühten die Unbekannten ein schwarzes Graffito an die Garage der katholischen Pfarrpfründestiftung. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf über 5000 Euro.

Strafanzeige wegen Sachbeschädigung

Der Tatzeitraum kann jeweils auf die Zeit ab dem 29. Mai eingegrenzt werden. In jedem Fall wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Wem weitere Schmierereien aufgefallen sind oder wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizeiinspektion Donauwörth unter der Nummer 0906/706670 melden. (dz)

