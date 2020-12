vor 39 Min.

Sprayer sorgen am Kaufland-Parkdeck für immensen Schaden

Seit Wochen sind in Donauwörth Sprayer unterwegs und verunstalten fremden Besitz. Dieses Mal war das Kaufland-Parkdeck Ziel der Täter.

Einen Schaden von rund 10.000 Euro haben Unbekannte am Parkdeck des Kaufland-Verbrauchermarktes in Donauwörth verursacht. Vermutlich in den späten Abendstunden haben die Täter in den vergangenen Tagen etwa 50 Schriftzüge auf und in dem gesamten Parkdeck des Marktes aufgesprüht. Nahezu jeder der Säulen wurde als Untergrund für die Buchstaben genutzt.

Die „Hobbykünstler“ schrieben die bereits in der Vergangenheit im Stadtgebiet Donauwörth zahlreich auftretenden Kürzel „Pattex“ bzw. „PAHex“, „Cadi“ und “609“. Als Tatzeitraum kommt die vergangene Woche in Frage, eine nähere Eingrenzung ist laut Polizei Donauwörth zum momentanen Zeitpunkt nicht möglich. Die Ermittlungen laufen jedoch auf Hochtouren.

Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 mit der Polizeiinspektion Donauwörth in Verbindung zu setzen. (dz)

