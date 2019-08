vor 38 Min.

Springerbecken in Donauwörth kostet vier Millionen Euro

Ob vom Zehner oder doch etwas niedriger – die Sprungtürme gehören seit Langem zu den Hauptattraktionen für viele Freibadbesucher in Donauwörth. Deshalb werden sie auch im Zuge der Sanierung des Bades erhalten bleiben. Das gesamte Freibad ist in der kommenden Saison geschlossen.

Plus Die Arbeiten im Freibad auf dem Schellenberg in Donauwörth werden im kommenden Jahr sehr umfangreich sein. Jetzt wurde eine weitere große Erneuerung beschlossen.

Von Thomas Hilgendorf

Wer sein Bad daheim umgetsalten will – etwa von moosgrün in manhattan-grau – , der weiß, dass das nicht mit ein paar Handstrichen und einem Trinkgeld zu machen ist. Ähnlich ist es bei der Freibadsanierung, wenn sie eine Stadt beschließt. Zumal es dabei nicht um die Ästhetik von Fliesen geht. In Donauwörth hat man sich für ganz oder gar nicht entschieden und dabei die erste Option gewählt.

Nach der Sanierung des Nichtschwimmerbereichs sowie der Technik und weiteren Einzelmaßnahmen stand in der Sitzung des städtischen Ferienausschusses am Donnerstag ein weiteres Kostengewicht zur Abstimmung: die Erneuerung des Springerbeckens. Knapp vier Millionen Euro wird sie kosten. Die markanten Türme werden bleiben Von außen soll sich im Springerbereich gar nicht all zu viel ändern: Die markanten Türme werden nach Aussage des beauftragten Schwimmbad-Planers Markus Pichler aus Hall in Tirol erhalten bleiben. Die alte Beckenform ebenfalls. Dennoch: Bis auf die Form wird im Becken wohl so ziemlich alles erneuert – und drumherum ebenfalls. Die Technik wird austauscht, beispielsweise Filter, Pumpen und Zuläufe. Das Becken erhält einen robusten Edelstahlkörper, der allein mit 944000 Euro zu Buche schlägt. Auch am Gelände muss gearbeitet werden. Modellierungen und weitere Beckenbauarbeiten werden gut 750000 Euro kosten. Das sind die beiden Hauptkostenpunkte. Ferner rechnen die Planer Baunebenkosten in Höhe von 25 Prozent der Gesamtbaukosten ein – und über 400000 Euro werden als Reserve für eventuelle Mehrkosten mit eingerechnet. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Ziel: komplette Barrierefreiheit Laut Aussage des Planungsbüros wird im März oder April kommenden Jahres mit den Sanierungsarbeiten im Springerbecken begonnen. 2021 soll vor der Saisoneröffnung die Bauabnahme stattfinden. Wie berichtet wird das Freibad auf dem Schellenberg in der kommenden Badesaison wegen der umfangreichen Erneuerungsarbeiten auch im Nichtschwimmerbereich geschlossen bleiben. Wie Planer Pichler am Donnerstag auf Nachfrage von Günter Schwendner (SPD/ BfD) ausführte, sei das Ziel eine komplette Barrierefreiheit im Freibad. Schon beschlossen war die umfangreiche Erneuerung des Nichtschwimmerareals sowie der Rutschen. So wird eine Edelstahl-Röhrenrutsche zu einem Bruttopreis von 307 000 Euro die alte Variante aus Kunststoff ablösen. Des Weiteren hatten die Stadträte bereits im Juli den Bau einer Speedrutsche beschlossen, auf der der Rutschende bis zu 70 Stundenkilometer schnell wird. Die Bruttokosten hierfür sind mit 309000 Euro angesetzt. Die anderen Bereiche kosten gut 12 Millionen Euro Das Nichtschwimmerbecken wird gemeinsam mit den anderen Attraktionen umgebaut. Es ist in Zukunft zweigeteilt: Auf der einen Seite befindet sich dann ein sogenannter Lernschwimmbereich, in dem es langsam tiefer wird, aber Schwimm-Anfänger letztlich noch stehen können. Zudem sollen im Becken Wasserliegen mit Panoramablick auf die Stadt eingebaut werden. Weitere Elemente hier sind ein Strömungskanal, Massagedüsen und und Nackenduschen sowie eine sogenannte Schaukelbucht – eine Art Unterwasserwippe, mit der Wellen erzeugt werden können. Was im Donauwörther Freibad alles entstehen soll Das Kinderplanschbecken wird auf zwei Niveaus gebaut. Es sind dann zwei miteinander verbundene Becken, die höhenmäßig leicht versetzt sein werden. Am Rande des Beckens sollen Sitzstufen für die beaufsichtigenden Eltern entstehen, über dem Kinderbereich sind großflächige Sonnensegel angedacht. Auch Wasserspielfiguren sowie einen Spielebach sind eingeplant. Für den Nichtschwimmerbereich sowie die Attraktionen nebst Rutschen waren bis dato gut 11,8 Millionen Euro Gesamtkosten angesetzt. Das Springerbecken erhöht die Kosten um jene knapp vier Millionen Euro.

