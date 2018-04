vor 39 Min.

Sprinkleranlage überschwemmt Halle

Werkfeuerwehr von Fendt blickt zurück. Neue Fahrzeuge angeschafft

Die Werkfeuerwehr von Fendt war im vergangenen Berichtsjahr bei einem Einsatz besonders gefordert, wie Kommandant Uwe Lingner jüngst bei der Generalversammlung berichtete.

Eine Sprinkleranlage im Abkühlbereich der Pulverbeschichtungsanlage überschwemmte große Teile der Halle 68 aufgrund einer Fehlauslösung. In diesem Zusammenhang stellte Lingner fest, dass die Evakuierung des gefährdeten Bereiches gut funktioniert hat. Ein weiterer Einsatz in der Pulverlackieranlage wurde nötig, als sich ein Wagen in der Fördertechnik des Trockenofens verklemmt hatte. Hier konnte durch den Einsatz von Hitzeschutzkleidung eine relativ kurze Reparaturzeit erreicht werden. Ein Einsatz bei Fendt Caravan war auf Rauchentwicklung in einem Spänesilo zurückzuführen. Die freiwilligen Feuerwehren aus dem Umkreis forderten die Werkfeuerwehr insgesamt zu vier Einsätzen an.

Ein immer wieder auftretendes Thema ist das Zustellen von Sperrflächen der Feuerwehr. Auch wenn die Sperrfläche frei sei, könne sie ihren Zweck nicht erfüllen, wenn sie nicht zugänglich sei. Zum Thema Ausbildung berichtete Lingner in diesem Jahr von mehreren besuchten Lehrgängen. Abschließend bedankte er sich für das Vertrauen der Werksleitung, das sich auch in den Investitionen in die Feuerwehr bemerkbar macht. Er hob zudem die Unterstützung durch seinen Stellvertreter, die Kreisbrandinspektion, die Gruppenführer, die Vorstandschaft und die aktive Mannschaft hervor. In den aktiven Dienst neu aufgenommen wurde Marco Hillenmeyer.

Anschließend berichtete Vorstand Thomas Haller von den Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr. Neben den jährlich stattfindenden Veranstaltungen, berichtete er auch von den Anstrengungen zur Gewinnung neuer Mitglieder. Beim diesjährigen Bürgerfest war die Werkfeuerwehr mit einem neuen Zelt-Stand vertreten. Da dieses Konzept gut funktioniert habe, werde es beibehalten. Hierfür wurde ein neues Zelt beschafft. Höhepunkt des Jahres war der Vereinsausflug nach Hopfgarten samt Almabtrieb.

Gegen Ende des Jahres wurde das Mobiliar der Florianstube gegen neues ausgetauscht sowie eine Vitrine für Erinnerungsstücke beschafft. Thomas Haller berichtete auch von vielen Stunden, die in die Beschaffung der neuen Feuerwehrfahrzeuge gesteckt wurden. „Hier ist auch im kommenden Jahr noch viel zu leisten, da die Fahrzeuge auf unsere speziellen Bedürfnisse angepasst werden müssen.“ Zum Abschluss bedankte er sich besonders bei den Spendern sowie allen, die durch ihre Mithilfe die Wehr weiter nach vorne gebracht haben.

Kreisbrandmeister Volker Großmann freute sich über die Neuinvestitionen in Fahrzeuge. Er ermutigte die aktiven Mitglieder, mehr zu den Übungen zu kommen und auch neue Aktive zu werben. Bei Einsätzen mit der Werkfeuerwehr sehe er immer eine gut ausgebildete Mannschaft. Am Ende der Generalversammlung fanden die Ehrungen statt. Dieter Medoch und Josef Meitinger wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt, Hermann Böld für 40 Jahre. Für 50 Jahre Treue wurden Rainer Hurle, Siegfried Wiche und Heinrich Färber ausgezeichnet. (dz)