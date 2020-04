vor 35 Min.

St. Emmeram: Wiedereröffnung verschiebt sich

Die Bautafel bleibt an der Stadtpfarrkirche St. Emmeram in Wemding noch eine Weile stehen.

Plus Die Stadtpfarrkirche in Wemding bleibt wegen Corona länger geschlossen. Was jetzt in der Kirche passiert.

Darauf hatten sich die Katholiken in Wemding gefreut: Am Palmsonntag sollte die seit Monaten wegen Renovierungsarbeiten geschlossene Stadtpfarrkirche St. Emmeram wiedereröffnet werden, damit dort auch die Kar- und Ostergottesdienste gefeiert werden können. Doch daraus wird nichts. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen haben die Verantwortlichen dazu gezwungen, die Planungen zu ändern. Dies teilt Stadtpfarrer Wolfgang Gebert im Wemdinger Amtsboten mit.

Firmen und Architekt hätten auf den 5. April als Eröffnungstermin hingearbeitet, schildert Gebert. Die Arbeiten in der Kirche seien weit gediehen, wenn auch nicht ganz abgeschlossen. Sie sollten nach den Osterfeiertagen in den Seitenkapellen fortgesetzt und „baldmöglichst“ abgeschlossen werden. Die Sanierung der Kirche in Wemding wird fortgesetzt Weil bis mindestens 20. April keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden dürfen, habe man nun beschlossen, die Sanierung im Bereich der Seitenkapellen ohne Unterbrechung weiterzuführen. Es müssten Bilder und Statuen wieder angebracht werden. Bereits installiert seien alle Leuchten und Scheinwerfer sowie die neue Lautsprecheranlage. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Neben dem Innenraum der Kirche war auch deren Dachstuhl saniert worden. Die Pfarrei beabsichtigt Gebert zufolge, die Wiedereröffnung am ersten Sonntag nach der Aufhebung der Ausgangsbeschränkungen und des Kontaktverbots zu feiern. Dies sei aber derzeit nicht planbar. (dz) Dazu lesen Sie auch: Sanierung von St. Emmeram: Ein Kraftakt für die Katholiken



Stadtpfarrkirche ist jetzt geschlossen



