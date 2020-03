28.03.2020

Stabilität bei den Reservisten

Neuwahl und Würdigungen bei Donauwörther Kameradschaft

Die Kameradschaft Ehemalige, Reservisten und Hinterbliebene Donauwörth im Deutschen Bundeswehrverband (ERH) hat zur Mitgliederversammlung mit Neuwahlen geladen. Der Vorsitzende Oberstabsfeldwebel a. D. Peter Schierle blickte in seinem Bericht auf die Aktivitäten des vorigen Jahres und brachte seine Freude über die rege Teilnahme an den Veranstaltungen und das Interesse an den Themen zum Ausdruck.

Die anschließenden Neuwahlen fanden unter der Leitung des Bezirksvorsitzenden Bayrisch Schwaben, Stabsfeldwebel a.D. Franz Jung statt und bestätigten den bisherigen Vorstand. Die Wahl brachte folgendes Ergebnis: Vorsitzender Peter Schierle, stellvertretender Vorsitzender Peter Früh, Schriftführer Johann Baars, Beisitzer: Jörg Assel, Heinrich Belz, Josef Keller.

Gemeinsam mit Oberstabsfeldwebel Bernhard Hauber, Beauftragter ERH im Landesverband Süddeutschland, nahm der Bezirksvorsitzende Bayrisch Schwaben die Ehrungen für treue Mitgliedschaft vor. Mit einer Treueurkunde und Anstecknadel für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Hauptmann a. D. Bernhard Zinsmeister geehrt. Peter Schierle durfte für seine 40-jährige Treue zum Verband eine Auszeichnung in Empfang nehmen. Neben Oberstabsfeldwebel Bernhard Hauber, der zum aktuellen Stand der Beihilfebearbeitung und Neuregelungen vortrug, erläuterte Bezirksvorsitzender Jung wichtige Themen der Verbandsarbeit. Im Mittelpunkt standen dabei die Schwerpunkte auf Bundesebene und deren Ziele und Auswirkungen auf die aktiven und ehemaligen Soldaten.

Zum Abschluss gab Schierle noch einen Ausblick auf die für heuer geplanten Veranstaltungen. (pm)

