Stack rockt das Juze in Harburg

Wir verlosen dreimal zwei Eintrittskarten

Der Harburger Kulturherbst steht in den Startlöchern. Eine Ahnung davon, wie kontrastreich das Programm insgesamt werden wird, gibt schon der erste Abend am kommenden Freitag, 27. September. Dann nämlich wird die Punk-Band Stack das Juze in Harburg (Alte Schule 3) rocken.

Die Formation ist das Resultat aus klischeehaftem Proberaum im Keller, ausreichend Verpflegung und drei Jungs Anfang 20, die Bock darauf haben, miteinander Musik zu machen. Was mit kleinen Coverprojekten anfing, entwickelte sich durch diverse Gigs mittlerweile so weit, dass die Musiker Anfang dieses Jahres schon ein eigenes Album – „Bored and Crazy“ – aufgenommen haben. Jetzt kommen die drei Jungs aus Schwörsheim, die Bock auf Party und Bock auf Musik haben, nach Harburg. Beginn ist um 21 Uhr, der Eintritt kostet 5 Euro.

Wer freien Eintritt haben möchte, kann sich an unserem Gewinnspiel beteiligen. Wir verlosen dreimal zwei Karten für das Stack-Konzert. Teilnehmer wenden sich bitte per E-Mail an uns: redaktion@donauwoerther-zeitung.de. Einsendeschluss ist der heutige Mittwoch 19 Uhr. Bitte Namen, Anschrift und Telefonnummer nicht vergessen. Die Gewinner werden telefonisch von uns benachrichtigt. (dz)

