Stadt Harburg schließt Rathaus und Hallen

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, ergreift die Stadt Harburg weitere Maßnahmen. Bürger können nur noch anrufen oder E-Mail schreiben.

Angesichts der sich stets verändernden Lage in Zusammenhang mit dem Coronavirus hat die Stadt Harburg folgende Regelungen und Einschränkungen festgelegt: Das Rathaus ist vom heutigen Dienstag an bis auf Weiteres geschlossen. „Der Parteiverkehr wird auf ein Minimum beschränkt“, heißt es aus der Stadtverwaltung. Persönliche Vorsprachen seien nur in dringenden Fällen und nach telefonischer Terminabsprache möglich. Zudem wird auf die Möglichkeit der telefonischen Rücksprache und der Erledigung über das Internet über die Internetseite www.stadt-harburg-schwaben.de verwiesen. Ansonsten bestehe die Möglichkeit der Kontaktaufnahme per Telefon unter der Nummer 09080/96990. Allerdings kann es hier – wie berichtet – hier zu Störungen kommen. Zwar hat die Stadt inzwischen eine Art Notleitung verlegen lassen, jedoch funktioniert die Telefonanlage nur eingeschränkt.

Trauungen finden eingeschränkt statt

Für die bereits terminierten standesamtlichen Trauungen werde die Zahl der Personen, die anwesend sein dürfen, auf zehn beschränkt. Städtische Einrichtungen:

Zu den Einrichtungen, die welche die Kommune jetzt geschlossen hat, gehören auch die Wörnitzhalle und die alte Turnhalle in Harburg sowie die TSV-Turnhalle in Ebermergen. Auch Jugendzentren/Jugendtreffs sind auf Anordnung der Bayerischen Staatsregierung zu schließen, so die Stadtverwaltung.

Die Stadt bittet um Verständnis für die Maßnahmen. Durch diese wolle man zur Eindämmung der Corona-Epidemie beitragen. Die entsprechenden Einschränkungen, Schließungen und Absagen gelten zunächst bis zum 19. April. (pm)

