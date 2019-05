vor 17 Min.

Stadt gibt 220.000 Euro für das historische Fest aus

Diese Summe ist im Haushaltsplan der Kommune für 2019 aufgeführt. Ein Ausgabeposten hat den Verantwortlichen Kopfzerbrechen bereitet.

Für das historische Fest „Löwen, Gunst und Gulden“ vom 29. Mai bis 2. Juni gibt die Stadt Wemding über 220.000 Euro aus. Diese Summe ist in den Ausführungen zum Haushaltsplan der Kommune für 2019 aufgeführt. Von dem genannten Betrag fielen 28.000 Euro bereits in den vergangenen beiden Jahren an. 195.000 Euro sind für 2019 kalkuliert.

Wie groß am Ende der Fehlbetrag sein wird, den die Stadt zu tragen hat, wird sich noch zeigen. Das Minus soll durch die Eintrittsgelder und Standgebühren wesentlich reduziert werden. Die Kommune rechnet hier mit Einnahmen in Höhe von rund 100.000 Euro.

20.000 Euro mehr als geplant

Ein Ausgabeposten, der den Verantwortlichen in den vergangenen Wochen einiges Kopfzerbrechen bereitet hat, ist die Bühne für das Theaterstück „Die ungleichen Brüder“, das bei den Feierlichkeiten dargeboten wird. Für Bühnenkonstruktion, Licht- und Tontechnik habe man ursprünglich 15.000 Euro eingeplant, berichtete Kulturreferent Josef Barta nun im Stadtrat. Auf die Ausschreibung hin meldete sich nur ein Unternehmen. Dieses verlangte über 35.000 Euro.

Man habe deshalb „die Ansprüche nach unten geschraubt“, so Barta. Zum Bühnenbild gehören zwei Turmkonstruktionen. Eine davon bauten die Wemdinger inzwischen selbst. Genauer gesagt fertigten Schüler der Leonhart-Fuchs-Mittelschule zusammen mit Zimmerermeister Johannes Laber aus Holz einen Turm. Bei den Mikrofonen, die gemietet werden, fanden die Verantwortlichen ebenfalls eine billigere Lösung.

Rund 50 Darsteller

Die Räte vergaben einstimmig den Auftrag, bei einer Firma in Bobingen die Bühne zu mieten. Kosten: knapp 10.500 Euro. Die Licht- und Tontechnik schlägt mit fast 15.000 Euro zu Buche. Macht unter dem Strich gut 25.000 Euro. Bürgermeister Martin Drexler sagte dazu: „Ich glaube, das ist ein guter Kompromiss.“

Das Historienspiel wird an den Festtagen dreimal aufgeführt – und zwar im Parkplatz-Innenhof an der Langgasse. An dem Stück, das Autor Stefan Rauwolf eigens für diesen Anlass geschrieben hat, sind rund 50 Darsteller der Kolpingfamilie, der Laienspielgruppe und der Theaterfreunde Wemding beteiligt.

