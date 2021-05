Stadt gibt Parkkonzept in Auftrag

Weitere Stellplätzean der Saubadbrücke

Parkplätze in Donauwörth sind rar, der Bedarf aber groß. Deshalb hat die Stadt ein Parkraum-Konzept in Auftrag gegeben. Die von der Stadt beauftragten Verkehrsplaner stellten nun nochmals gesammelt das Parkraum-Konzept dem Bau- und Stadtplanungsausschuss vor. Dafür hatte das Münchner Büro Gevas über 1000 Bürger im September 2018 befragt. Das Ergebnis: 22 Prozent der Befragten gaben an, dass es an Parkplätzen mangele. 25 Prozent äußerten sich laut der Studie, dass sie häufig Probleme bei der Parkplatzsuche in der Stadt hätten. Insgesamt gibt es 4139 Stellplätze in Donauwörth. Als problematisch erwiesen sich die fehlenden Kurzparkplätze an der Reichsstraße, das Parkhaus am Bahnhof und sämtliche Flächen rund um das Betriebsgelände von Airbus Helicopters, insbesondere am Festplatz (ehemalige Schwabenhalle).

Zu den innerhalb eines Jahres umsetzbaren Maßnahmen gehört laut Planungsbüro die Beseitigung der Qualitätsmängel, wie schlechte Beleuchtung und unzureichende Beschilderung zu den Stellplätzen. 59 Prozent der Befragten hatten bei der Umfrage die schlecht beleuchteten Parkdecks bemängelt. Jetzt soll zeitnah eines der Projekte umgesetzt werden: Die Parkplätze an der Saubadbrücke sollen nahe den ehemaligen Tennisplätzen um 100 Stellplätze erweitert werden. Der Stadtrat hat den Entwurf eines Bebauungsplans einstimmig genehmigt. (bih)