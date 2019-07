vor 46 Min.

Stadt schließt Lücke im Radwegenetz

Zwischen Wemding und Amerbach

Die Stadt Wemding will eine weitere Lücke im Radwegenetz schließen. Der Stadtrat sprach sich für die Pläne aus, die eine Verbindung zwischen dem Baugebiet „In der Scheibe“ und dem Parkplatz bei der Wallfahrtskirche vorsehen. Damit können Radler die Strecke zwischen Wemding und Amerbach in absehbarer Zeit komplett auf einem eigenen Weg bewältigen.

Stadtbaumeister Wolfgang Jaumann erläuterte die Pläne. Demnach wird der Feldweg in Verlängerung der Pfarrer-Pütz-Straße auf besagtem Abschnitt asphaltiert. Das neue Teilstück habe eine Länge von 430 Metern. Der Weg sei für Radler in mehrerlei Hinsicht von Vorteil. Sie könnten abseits der stark befahrenen Straßen den Altstadtring ansteuern, könnten die Verbrauchermärkte in der Bahnhofstraße erreichen sowie über die neue Westtangente ins Industriegebiet und ins Schwalbtal gelangen.

Der Radweg soll auch für landwirtschaftliche Fahrzeuge frei sein. Deshalb brauche man auch eine Breite von drei Metern. Im Bereich einer Gärtnerei seien Ausweichstellen vorgesehen. Es sei mit Kosten in Höhe von 208000 Euro zu rechnen. Die Stadt rechne damit, dass 50 bis 60 Prozent der förderfähigen Kosten über einen staatlichen Zuschuss abgedeckt sind. Darin enthalten sei eine Wegbreite von lediglich 2,50 Metern.

Mehrere Vertreter des Stadtrats lobten das Projekt. Damit bräuchten Radfahrer nicht mehr die Staatsstraße benutzen. Dies mache den Verkehr auf dieser flüssiger und erhöhe die Sicherheit für die Radler.

Die Kommune möchte die Maßnahme einem einstimmigen Beschluss des Stadtrats zufolge nun vorantreiben. Der Radweg wird voraussichtlich im Jahr 2020 gebaut. Der nötige Grunderwerb wurde bereits getätigt. (wwi)

