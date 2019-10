vor 53 Min.

Stadtbibliothek feiert 40. Geburtstag

Einst war die Donauwörther Stadtbibliothek schlichte Volksbücherei, heute erfüllt sie moderne Standards und leistet viel für die Gesellschaft.

Von Barbara Würmseher

Über Bibliotheken liegt ein besonderer Zauber. So schmal, so bescheiden sich die bunten Buchrücken in den Regalen oft ausmachen, so kostbar sind meist die Inhalte, die sich dahinter verbergen. Fantastische Welten, praktische Ratgeber, Wissensvermittler, zeitgeschichtliche Dokumente ... – sie alle laden dazu ein, Schwellen zu überschreiten, in den Texten zu versinken, sich selbst und die Welt draußen ein Stück weit zu vergessen. „Von allen Welten, die der Mensch erschaffen hat, ist die der Bücher die gewaltigste“, soll Heinrich Heine einst gesagt haben. Dieses Wort hat bis heute Gültigkeit.

Die Donauwörther Stadtbibliothek feierte gestern ihr 40-jähriges Bestehen und eröffnete mit einem kleinen Festakt zugleich ihre „Literarische Woche“, mit der sie bis einschließlich Sonntag die Faszination geschriebener Worte für ihr Publikum ganz besonders greifbar machen möchte. Eine Faszination, der beim gestrigen Startschuss bereits spürbar wurde: Einmal in den humoristischen Worten und den zarten Panflötenklängen Jürgen Lechners. Dann wieder in der Ansprache von Oberbürgermeister Armin Neudert, der die vielen dekorierten Sterne symbolisch deutete als Vielfalt an Lesern, an Kooperationspartnern und an Medien. Mit 35 000 Euro unterstützt die Stadt Donauwörth jährlich die Beschaffung von Büchern und mehr. 40000 Medien stehen in den Regalen, weitere 20000 digitale Medien sind dort ebenfalls verfügbar. 140000 Ausleihen wurden zuletzt verzeichnet. Vor 40 Jahren waren es lediglich 7500 Bücher und 25000 Ausleihen pro Jahr.

Für Junge und Alte, für Einsame, für Gesellige

„Unsere Stadtbibliothek ist ein funkelnder Stern, der weit hinaus strahlt“, dankte OB Neudert dem gesamten Team um Bibliotheksleiterin Evelyn Leippert-Kutzner. Es kümmert sich um eine zeitgemäße Entwicklung nach modernen Standards, ohne das Altbewährte zu vernachlässigen.

Gütesiegel, Preise und andere Auszeichnungen belegen dies. Die Stadtbibliothek öffnet sich für alle Alters- und Gesellschaftsgruppen, ist nicht nur in Sachen Lesen ein Treffpunkt, sondern bietet mit dem Sprach-Cafe auch eine Stätte der Begegnung. „Bei uns wird niemand ausgegrenzt“, unterstreicht Evelyn Leippert-Kutzner. „Wir sind da für Junge und Alte, für Einsame, für Gesellige, wir steigern die Lebensqualität. Wir tragen bei zur Meinungsbildung, verschaffen Zugang zu allen Informationen unserer Welt und sind zugleich Navigator durch die Fülle dieser Informationen“, sagt die Bibliotheks-Leiterin. „Wir sind ein öffentlicher Raum ohne Konsumzwang, bieten Inspiration und vieles mehr – das ist weit weg vom Eindruck verstaubter Bücherregale, der vielleicht früher einmal gegolten hat.“

Kooperationen mit Schultypen aller Art bringen zudem das Thema Buch und Lesen ganz nah schon an die Kleinsten heran. Aber auch die Senioren finden in der Stadtbibliothek eigens für sie konzipierte Veranstaltungen. Und mit diesen Preisen ist die Einrichtung ein echtes Schnäppchen: Kinder zahlen 5 Euro Jahresbeitrag, Erwachsene 20 Euro.

Mann bringt Bücher zurück, die er vor dem Zweiten Weltkrieg ausgeliehen hatte

Wie nah am Bürger die Stadtbibliothek ist und wie kulant, zeigt ein – zugegebenermaßen kurioses – Erlebnis aus dem Jahr 2002. Damals kam ein älterer Herr von schlechtem Gewissen getrieben und brachte zwei Bücher zurück. Er hatte sie vor dem Zweiten Weltkrieg in der Bücherei ausgeliehen. Die Ausleihfrist wurde folglich um beträchtliche 71 Jahre überschritten. Evelyn Leippert-Kutzner muss schmunzeln, wenn sie diese Anekdote erzählt. Wie hat man mit dem Herrn abgerechnet? „Wir haben auf Erhebung einer Säumnisgebühr verzichtet“, sagt sie lächelnd.

