vor 50 Min.

Stadtbibliothek packt „Wundertüten“

Kostenlose Lieferung vor die Haustüre

Die Donauwörther Stadtbibliothek bietet in Zeiten von Corona einen besonderen Service für die Kunden im Stadtgebiet an: Es werden „Wundertüten“ gepackt, die verschiedene Medien enthalten und für die Zeit zu Hause ein Angebot sein sollen. Voraussetzung für die Belieferung ist der Besitz eines Leseausweises der Stadtbibliothek. Der Kurierdienst der City-Initiative Donauwörth liefert die Medien-Tüten an die Bibliothekskunden aus.

Für alle Bürger der Stadt – insbesondere für Familien mit Kindern – möchte das Bibliotheksteam dadurch unterstützend tätig sein, indem sie die Medien der Stadtbibliothek auch in Zeiten der Ausgangsbeschränkungen zugänglich macht. Ab sofort kann man über die Website der Stadtbibliothek ein Bestellformular für die „Wundertüten“ ausfüllen und an stadtbibliothek-donauwoerth@t-online.de mailen.

Die Bestellung kann täglich erfolgen und muss für eine Lieferung am gleichen Tag bis 12 Uhr eingegangen sein. Die Wundertüte wird dann noch am selben Tag zwischen 15 und 19 Uhr vor die Haustüre geliefert. Alle Informationen, auch zu weiteren Regelungen und Angeboten während der coronabedingten Einschränkungen, sind auf der Website der Stadtbibliothek donauwoerth.de/kultur/stadtbibliothek/aktuelle-services/ zu finden. (pm)

Themen folgen