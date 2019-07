vor 36 Min.

Stadtfest-Besucher trotzten dem Regen

Der Festzug lockte auch dieses Jahr wieder zahlreiche Besucher in die Rainer Hauptstraße. Nach dem offiziellen Teil wurde bis in den Abend gefeiert.

Haupt- und Schlossstraße verwandelten sich in einen großen Biergarten. Was geboten war und warum Bürgermeister Martin wehmütig war.

Von Helmut Bissinger

Die beschwörenden Blicke von Rain Bürgermeister Gerhard Martin waren vergeblich. Denn kaum hatte er symbolisch, ohne einen Tropfen zu vergießen, das erste Fass beim Stadtfest in Rain angezapft, zogen dunkle Wolken auf. Wenige Minuten später prasselte ein heftiger Regen auf die Festgemeinschaft nieder. Als der Spuk vorbei war, feierten die Tillystädter bis tief in die Nacht hinein. Die gute Feierlaune vermochte der immer wiederkehrende Regen nicht zu verderben, freilich suchten die Besucher sich ein trockenes Plätzchen.

Geübt wie immer, aber das letzte Mal in der Rolle des Bürgermeisters: Gerhard Martin beim Anzapfen.

Regen gehört zum Stadtfest wie das Miteinander. Seit 40 Jahren feiert man an einem Wochenende im Juli dieses Open-Air. „Und geregnet hat es wirklich oft“, sagte Bürgermeister Martin. Die Wehmut war im anzumerken, doch 29 Mal hat er das Fest eröffnet, war zuvor schon ehrenamtlich engagiert. Nun ist Schluss. Beim nächsten Stadtfest wird es einen neuen Bürgermeister geben.

Viel Getöse und Rauch

Traditionell hatte das Fest mit Getöse und Rauch begonnen, ließen es die Böllerschützen der Königlich Privilegierten in Rain am Schwabtor gehörig krachen. Während der Pulverdampf verrauchte, hatte sich ein stattlicher Zug in Bewegung gesetzt. Der Auftakt war gemacht. Zwei Tage feierten die Rainer dann unter freiem Himmel.

Die königlich privilegierten Schützen Rain eröffneten mit krachenden Schüssen das Stadtfest.

Eine heitere Stimmung schlug den Teilnehmern des Festzugs entgegen, der sich durch die Hauptstraße, vorbei an den Ständen mit kulinarischen Köstlichkeiten schlängelte: Kinder, Trachtler, Schützen, die Mitglieder des Faschingsclubs sowie Feuerwehr- und Schützen-Abordnungen mit feschen Damen als Aushängeschilder aus allen Stadtteilen und viele andere Vereine waren mit dabei.

„Ein schönes Bild“, meinte einer der Ehrengäste, darunter die Landtagsabgeordneten Eva Lettenbauer, Wolfgang Fackler und Ulrich Singer.

Mehr Sicherheitsauflagen, professionellere Organisation

Vieles habe sich in den 40 Jahren geändert, meinte Bürgermeister Martin, wie zum Beispiel die Sicherheitsauflagen, aber auch die Organisatoren seien professioneller geworden. Geblieben sei aber der von einem guten Miteinander getragene Geist des Stadtfestes. Einen charmanten Gruß entbot in Vorfreude auf fröhliches Feiern Rosenkönigin Karina Strehle.

Nur kurzzeitig war die Festmeilein der Haupt- und Schlossstraße beim Wolkenbruch leer gefegt, doch dann füllte sie sich wieder. Ein riesiger Biergarten bildete sich, Live-Bands heizten bis in die Nacht die Stimmung an. Wie viel tausend Besucher es diesmal waren, kann niemand genau sagen, die Polizei Rain schätzt etwa 3500. Stammgäste waber meinten, dass es noch mehr als in den vergangenen Jahren gewesen sein könnten. Die Glocke der Bimmelbahn, die durchs Festgelände schnaubte, läutete unentwegt. Es war nicht ganz einfach, sich den Weg durch die Masse der Menschen zu bahnen. Aber auch das hat Tradition: das enge Zusammenrücken. Leider war es einigen wohl zu eng, so dass die Polizei ordentlich zu tun hatte.

