vor 18 Min.

Stadthalle Monheim ist jetzt Corona-Schnelltestzentrum

Es gibt jetzt ein neues Schnelltestzentrum im Landkreis Donau-Ries. Wo genau es steht und wie man an Termine kommt.

In Monheim gibt es ab sofort ein Schnelltestzentrum in der Stadthalle in der Schulstraße 2. Die örtliche Stadtapotheke hat diese Einrichtung auf Eigeninitiative organisiert und bietet ab sofort kostenlose Antigen-Schnelltests für Personen ab drei Jahren an. Jedermann kann dort zum Testen hinkommen, muss aber vorab telefonisch oder im Internet einen Termin ausmachen. Für Personen, die in ihren Bewegungsmöglichkeiten eingeschränkt sind, besteht die Möglichkeit, den Abstrich vor der Halle im Auto zu machen.

Das zweite Schnelltestzentrum im Landkreis Donau-Ries

Die Schnelltest-Station in Monheim ist die zweite dieser Art in der Region. Lediglich in Nördlingen gibt es bereits ein vergleichbares Angebot im Rathaus. Sonst aber setzt der Landkreis Donau-Ries darauf, dass Apotheker Schnelltests in ihren Räumlichkeiten anbieten. In Monheim geht Apotheker Georg Groll noch einen Schritt weiter und bietet die Tests für einen Zeitraum von jeweils drei Stunden auf öffentlichem Grund an. Samstags ist ein Abstrich zwischen 9 und 12 Uhr möglich. (unf)

Info: unter Telefon 09091/5912 oder auf der Internetseite www.stadtapotheke-monheim.de nötig. Die Durchführung der Tests ist ab einem Alter von drei Jahren möglich.

Lesen Sie auch:





Themen folgen