11.08.2020

Stadtkapelle Rain lädt zu drei Konzerten ein

Zwischen Marschmusik und Latino-Rhythmen

Sommerzeit ist auch immer wieder Stadtkapellenzeit in Rain. Mit Serenaden an lauen Abenden im Stadtpark haben die Musiker um Stadtkapellmeister Andreas Nagl ihr Publikum seit einigen Jahren regelmäßig erfreut. Nun ist ja bekanntlich heuer alles ganz anders. Corona hat vieles im Griff und somit haben auch die Organisatoren des Sinfonischen Orchesters umdenken und umplanen müssen: Anstelle einer einzelnen Serenade wird es drei Konzerte am ersten September-Wochenende geben. Damit gelingt es, die Anzahl der Zuhörer jeweils auf ein pandemieverträgliches Maß zu beschränken. Die Termine sind Samstag, 5. September (17 Uhr) und Sonntag, 6. September (11 und 17 Uhr).

„Die Gesundheit unserer Gäste und aller Mitwirkenden steht für uns selbstverständlich an erster Stelle“, sagt Stadtkapellen-Vorsitzender Christoph Heider. „Deshalb ist die Anzahl an Sitzplätzen der einzelnen Konzerte streng begrenzt, um den Mindestabstand gewährleisten zu können.“ Zudem gibt es keine Abendkasse. Die Karten können online gekauft werden unter: http://tickettune.com/stadtkapellerain. Es gibt feste Sitzplätze. Alternativ zum Online-Kartenverkauf bietet die Stadtkapelle ihren Vereinsmitgliedern eine telefonische Bestellhotline an: 0176/20162598 (täglich zwischen 15 und 16 Uhr bis zum 24. August). Musikalisch ist wieder einiges geboten. Die Stadtkapelle begeistert bekanntermaßen auf hohem Niveau und wird ihren ausgezeichneten Ruf einmal mehr unter Beweis stellen. Auf dem Programm stehen folgende Kompositionen:

„Im weißen Rössl“ von Ralph Benatzky und Robert Stolz,

der Marsch „Zapfenstreich Nr. 1“ von Ludwig van Beethoven,

„Moments for Morricone“ (Arrangement Johann de Meij),

die Suite „Tirol 1809“ von Sepp Tanzer

und „Latino Mallets“ von Stefan Schwalgin (Solist an den Mallet-Instrumenten: Manuel Ehlich). (wüb)