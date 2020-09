11:09 Uhr

Stadtkapelle Rain überzeugt mit musikalischem Schwung in schwierigen Zeiten

Plus Die beliebte Sommerserenade der Stadtkapelle Rain ist wegen Corona unmöglich – dafür gab es jetzt gleich eine Konzertreihe im Schlosspark. So war das lang ersehnte Konzert.

Von Ulrike Hampp-Weigand

Kirchenglocken, Vogelgeschrei, Kinderlärm vom Stadtpark nebenan: gespannte Besucher. Vor ihnen das vielköpfige Orchester, dirigiert vom großartigen Andreas Nagl.

Mit Musikvereinsvorstand Christoph Heider wagte er eine Blasmusikkonzertreihe mit drei Terminen statt einer Sommerserenade unter freiem Himmel. Denn in Zeiten der Pandemie sind die Auflagen hoch. So saßen die Zuschauer weit verteilt und mit Abstand vor dem Rainer Schloss. Sie erwarteten gespannt, wie es wohl gelingen würde.

In den auf Abstand gehaltenen Sitzplätzen saßen auch lokale Politik-Größen

Das Resultat: Alle gewannen! Die Musiker, quer durch alle Register, denen man die Freude, wieder spielen, proben und dann auftreten zu dürfen, mit jeder Note anhörte, der selige Dirigent, der enthusiasmierte Vereinsvorstand, die begeisterten Zuhörer von der ersten bis zur letzten Reihe. Neben CSU-Bundestagsabgeordnetem Ulrich Lange aus Nördlingen waren ja sämtliche Rainer Bürgermeister anwesend: Amtsinhaber Karl Rehm, der sich über den Auftritt „seiner“ Blasmusiker begeistert zeigte, zweite Bürgermeisterin Claudia Marb ebenso wie der dritte im Bunde, Daniel König. Sie hörten ein ganz besonderes Blasmusikkonzert, das vergessen ließ, dass bis Mitte Juni nicht an Proben zu denken, nur digitales Unterrichten möglich, höchste Selbstdisziplin eingefordert worden war: danach Proben im Zwei-Meter-Abstand, in dem weder der Nachbar und noch viel weniger der Gesamtklang zu hören ist.

Blick auf den Schlosspark, in dem das Konzert der Stadkapelle stattfand. Bild: Simon Bauer

All das war vergessen: Genießen durfte man ein unterhaltsames, auf hohem Niveau gespieltes zauberhaftes Konzert mit vielen Ohrwürmern. Erlebte ein Ensemble, das schon immer Perfektion und Disziplin mit hoher Musikalität ausgezeichnet hat. Marco Roger, zweiter Vorsitzender, moderierte, erzählte pointiert zu Werken nebst Urhebern. Es begann unter Mitleiden mit den Interpreten und deren Kampf mit den „windbewegten“ Noten-blättern mit dem Kaiserin-Sissi-Marsch. Der, dem Subjekt Sissi angemessen mit sehr schwungvollem Beginn, gefühlvollen Sentenzen, und leicht melancholischen Einschüben, vom 1979 geborenen Timo Dellweg komponiert wurde. Ein feiner Auftakt!

Die erste Nervosität der Stadtkapelle Rain war schnell überwunden

Die erste Nervosität damit überwunden, und das Symphonische Blasorchester Rain wäre nicht es selbst, hätte man nicht nach größeren Herausforderungen gesucht: Die beeindruckende Suite „Tirol 1809“ von Sepp Tanzer thematisiert den Jahrhunderte währenden Tiroler Freiheitskampf, von Andreas Hofer bis zur Neuzeit, und zitiert musikalische Originalthemen in den drei Sätzen Aufstand/ Kampf am Berg Isel/Sieg.

Percussion ist fester Bestandteil der Stadkapelle Rain. Bild: Simon Bauer

Dem Volkslied aus 1796 „Den Stutzen hear“, nach Trompeten- und Trommelklang, folgt Hoffnungslosigkeit. Im zweiten Satz der Choral „Wach auf, du deutsches Land“, dann ein Trompetensignal, das in Andreas Hofers Lied „Tiroler, lasst uns streiten“ übergeht, gegen die unterliegende „Marseillaise“, bis zum (historisch falschen) strahlenden Sieg mit lyrischem Cantabile, dröhnenden Bäs-sen und dem finalen Grandioso. Ludwig van Beethovens „Marsch des Yorckschen Corps“ von 1809, mit wechselvoller Geschichte, als Zapfenstreichmarsch Nr. 1 in die preußische Armeemarschsammlung aufgenommen, begeisterte ebenso.

Stadtkapelle Rain überzeugte als Klangkörper

Themenwechsel, vom Heroischen ins Unterhaltsame: Das Arrangement von Stefan Schwalgin „Im weißen Rössl vom Wolfgangsee“ treibt dem von Ralph Benatzky und Robert Stolz vertonten Singspiel jegliche Nostalgie aus. Aus Operettenseligkeit wird moderne Tonsprache mit jazzigen, swingenden Rhythmen, unter Einsatz einer Dixieland-Combo und im Big-Band-Sound. Im Potpourri eine beglückende Begegnung mit unvergesslichen Melodien – selbst der verjazzte „Sigismund kann nichts dafür, dass er so schön ist“!

Ennio Morricones Welterfolg „Spiel mir das Lied vom Tod“ als eine Hommage an den kürzlich Verstorbenen unter Einsatz des gesamten Instrumentariums war richtig spannend und begeisternd! Noch einmal Stefan Schwalgin mit dem Medley „Latino Mallets“. Jetzt hatten die Perkussionsinstrumente ihren großen Auftritt.

Manuel Ehlich war der hinreißende Solist, der mit dem Xylophon lateinamerikanische Musik zaubert: mit temporeichem „Tico Tico“, dem gemäßigten Cha-Cha „Tea for Two“, dem accelerierten „Mambo Jambo“ und damit fast südländischen Jubel erzeugte. Mit Edward Elgars „Pomp and Circumstance“, dem ultimativen, alle Zuhörer selig einendem „Rausschmeißer“ aus der „Night of the Proms“: dem „Land of Hope and Glory“ ging dieser so ganz besondere Nachmittag zu Ende – aber erst mit einer wunderbaren, den schwierigen Zeiten angemessenen Zugabe. Mary Hopkins melancholische Erinnerung an vergangene Zeiten. Danke, begeisterndes Blasorchester Rain!

