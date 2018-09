vor 34 Min.

Stadtkapelle ist bei Trachten- und Schützenzug dabei

Die Stadtkapelle Harburg musiziert am Sonntag in München beim Trachten- und Schützenzug.

Musiker aus Harburg marschieren am Sonntag in München mit. Zwei TV-Sender zu Gast.

Mit Erfolg hat sich die Stadtkapelle Harburg für die Teilnahme am Trachten- und Schützenzug in München am Sonntag, 23. September, beworben. Nach 2008 wird den Musikern zum zweiten Mal die Ehre zuteil, bei dem Spektakel anlässlich des Oktoberfests mitzuwirken.

Der Trachten- und Schützenzug, der im Jahre 1835 zum ersten Mal zu Ehren der Silberhochzeit von König Ludwig I. und Therese von Bayern und anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Oktoberfestes stattfand, ist einer der Höhepunkte des Oktoberfests. Jährlich verfolgen über eine Million Zuschauer den Umzug, der live im Fernsehen übertragen wird.

Rund 9000 Mitwirkende, gegliedert in 60 Zugnummern, ziehen durch die Münchner Innenstadt zur Oktoberfestwiese und präsentieren die Vielfalt von Trachten, Brauchtum und Volkstanz.

Die Teilnahme am Umzug erfolgt unentgeltlich und ehrenhalber. Der Vorstand der Stadtkapelle musste sich umfangreich schriftlich bewerben. Den Zuschlag erhielten die Harburger aufgrund der tadellosen Musikertracht, der engagierten Jugendarbeit und als Dankeschön für das besondere soziale Engagement. Dies zeigte die Kapelle zuletzt bei der Benefizserenade im Märkerpark.

Die Harburger Musiker freuen sich einer Pressemitteilung zufolge darauf, die Stadt und den Landkreis Donau-Ries in München vertreten zu dürfen. Der Festumzug wird am Sonntag, 23. September, live von 10 bis 12 Uhr vom Bayerischen Fernsehen übertragen.

Im Vorfeld des Spektakels wurden in dieser Woche bei der Kapelle in Harburg gleich zwei TV-Sender vorstellig, um bei der Generalprobe am Montagabend auf dem Sportplatz mit dabei zu sein.

Der Sender a.tv zeigt den Beitrag unter „a.tv aktuell“, das Bayerische Fernsehen in der „Abendschau“ amheutigen Donnerstag zwischen 17.30 und 18 Uhr. (dz)

