vor 55 Min.

Stadtladen: Das Warten auf den genauen Standort geht weiter

Der Stadtladen soll im Dezember in der Reichsstraße eröffnen. Im August wird bekannt gegeben, in welchen Räumlichkeiten er eingerichtet wird.

Plus City-Initiative verkündet den Standort erst im August. Mitgliederversammlung im Zeichen von Verabschiedungen und Begrüßungen. Was 2020 noch stattfinden könnte.

Von Thomas Unflath

Mit gut viermonatiger Corona-Verspätung führte die City-Initiative-Donauwörth (CID) nun ihre Mitgliederversammlung durch. Um ausreichend Abstand wahren zu können, fand das Treffen im neuen und geräumigen Vereinssaal des TKSV Donauwörth in der Augsburger Straße statt. Die große Frage war, in welche Räume der Reichsstraße der Stadtladen möglichst noch in diesem Jahr einziehen soll.

Diese blieb jedoch weiter unbeantwortet. Wie die geschäftsführende CID-Vorsitzende Christiane Kickum in ihrem Bericht erläuterte, habe man für die Einrichtung einen Platz gefunden, der als optimal eingeschätzt wird und sie fügte hinzu: „Endlich!“ Sowohl der Gesellschafterrat wie auch die CID seien immer wieder am Verzweifeln gewesen. Allerdings könne man „die Bombe erst im August platzen“ lassen. In den Räumlichkeiten ist noch ein Mieter vertreten, der bislang keinen Ausverkauf machen konnte.

Eröffnung ist für Anfang Dezember geplant

Dem Vermieter wurde versprochen, noch entsprechend zu warten. Die Eröffnung des Stadtladens ist laut Kickum für Anfang Dezember vorgesehen. „Das ist enger Zeitplan. Wenn es gut läuft, können wir ab 1. Oktober mit dem Umbau anfangen.“ Die CID-Chefin warb um weitere Anteilseigner für das Projekt wie auch um freiwillige Helfer beim Umbau und Einräumen des Ladens.

Kickum und CID-Vorsitzender Markus M. Sommer nutzten die Zusammenkunft für Abschiedsworte und Begrüßungen. So erhielt Alt-Oberbürgermeister Armin Neudert einen Gutschein für die nächste Schmankerltour sowie warme Worte. Er habe die City-Initiative seit Gründung 2003 maßgeblich unterstützt, erinnerte Sommer. Neuderts Nachfolger Jürgen Sorré unterstrich die Bedeutung der guten Zusammenarbeit. Dank der CID würden zahlreiche Ideen und Projekte umgesetzt – wie nun auch der Stadtladen. „Ein wichtiger Schritt für die Reichsstraße, denn so tot ist sie nicht“, betonte er.

Thomas Schröttle wird verabschiedet

Verabschiedet wurde auch Projektleiter und Wirtschaftsreferent im Stadtrat, Thomas Schröttle. Seine Nachfolgerin Birgit Rössle bot allen Mitgliedern ihre Unterstützung an. Abschiedspräsente erhielten auch die Projektleiter Michael Öhlhorn (Ökomarkt, Nachfolger Ralph Schmidtkunz) sowie Gerhard Christ. Seine Nachfolger als Projektleiter beim Inselfest sind Michael „Double“ Wanke und Robert Heinrich. Die Projektleitung des Ostereiermarkts übernimmt vorerst das CID-Büro, hier speziell Claudia Kretzschmar.

Ein Jahresrückblick gestalte sich schwierig, meinte Kickum mit Blick auf die vergangenen Monate. Die Gesundheits- und Handwerkertage im März konnten gerade noch stattfinden. Danach sei man aber nicht untätig gewesen, sondern habe etwa den Mitgliedern bestmöglich geholfen, Online-Dienste vorgestellt und auch einen Kurierdienst eingerichtet.

Fragezeichen hinter dem Weihnachtsprogramm

Was die für 2020 noch geplanten Veranstaltungen betrifft, sei die Durchführbarkeit etwa des Sonnenstraßenfestes (September) sowie der Kunst- und Lichternacht (November) offen, so Kickum. Auch beim umfangreichen Weihnachtsprogramm gebe es Fragezeichen.

Sommer appellierte, die aktuelle Krise („Die größte Herausforderung unseres Lebens“) auch als Chance zu sehen. Schatzmeister Thomas Deuter präsentierte ein positives Ergebnis und sprach von einer „soliden Finanzstruktur“. In einem emotionalen Schlusswort bedankte sich Birgit Rössle beim Team des CID-Büros für die Unterstützung gerade zu Beginn des Lockdowns. „Was ihr geleistet habt, war unglaublich.“

Lesen Sie auch:

Themen folgen