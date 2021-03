vor 34 Min.

Stadtladen Donauwörth: Nach den ersten 100 Tagen könnten die Zahlen besser sein

Der Stadtladen in der Donauwörther Reichsstraße hat sich nach 100 Tagen etabliert, kann aber noch Zuwächse vertragen.

Plus Die Betreiber des Stadtladens in Donauwörth sind nach den ersten 100 Tagen nicht unzufrieden, sie wollen aber auf jeden Fall zulegen. Warum die Zahlen noch nicht den Vorstellungen entsprechen

Von Helmut Bissinger

In Donauwörth gibt es einen speziellen Sekt, den „Stadtladen-Sekt“. Gerne würde Filialleiterin Christina Rößner die Korken knallen lassen, einen wirklich guten Anlass dazu gibt es aber noch nicht. „Wir müssen zulegen“, bremst Gabriele Bauer vom Gesellschafterrat die Mitarbeiterinnen in ihrer 100-Tage-Bilanz. Sie könne zwar eine „schwarze Null“ vermelden, aber dies reiche noch nicht, um zufrieden zu sein. Vor exakt drei Monaten, am 15. Dezember, hatte das Geschäft seine Pforten erstmals geöffnet.

Die Kundenfrequenz in der Donauwörther Reichsstraße könnte besser sein

Auch während des Lockdowns konnten Kunden den Stadtladen besuchen, „doch die Frequenz in der Reichsstraße war generell mäßig“. Bauer freut sich aber derweil, dass die Zahl der Anteilseigner um 20 auf mittlerweile 280 gestiegen sei. Auch will sie über den Zuspruch nicht klagen. „Aber im Grunde ist es zu wenig“, gibt sie offen zu. „Uns fehlt das Bistro als Magnet“, nennt die Leiterin als Grund und hofft, „den Imbissbereich bald auch öffnen zu können“.

Gute Erfolge habe man damit erzielt, jeweils dienstags in der Passage vor dem Laden zu grillen. Grillwürste, Steaks und Wurstsemmeln seien sehr begehrt. Ermuntert durch diesen Zulauf soll es nun ein weiteres Angebot geben: Crepes mit Zucker, mit Schinken, mit Käse oder mit beidem sollen in der Mittagszeit angeboten werden.

Die Filialleiterin des Stadtladens Donauwörth ist dabei, das Sortiment zu erweitern

Derzeit ist Filialleiterin Rößner mit ihrem Team (zwei Teilzeit- und vier 450-Euro-Kräfte) dabei, das Sortiment umzuschichten und zu erweitern. „Wir passen das Angebot weiter den Kundenwünschen an“, erzählt sie. Dabei stünden die Waren aus heimischer Produktion ganz oben, „weil diese auch sehr gefragt sind“. Regionales komme gut an – das gilt für die Backwaren oder den Käse. Um noch attraktiver zu sein, kontaktiere man vermehrt heimische Anbieter.

„Eigentlich wünschen wir uns, dass noch mehr Menschen einfach mal in den Laden kommen.“ Das sei eine gute Möglichkeit, sich von dem Sortiment überzeugen zu lassen. Sogar sehr gut nachgefragt seien beispielsweise die Rieser Eierteigerzeugnisse, berichtet Bauer. Bei einem Einkauf von über 20 Euro können die Kunden derzeit an einer Verlosung teilnehmen. Zu gewinnen gibt es 100 Packungen der Nudeln aus Grosselfingen.

Künftig wird es ein Bistro beim Stadtladen Donauwörth geben

Im Bereich des künftigen Bistros ist derzeit (von der Passage aus) eine Ausstellung mit Bildern der Donauwörtherin Steffi Proeller zu sehen. Während des Lockdowns haben die Händler, die ihre Läden geschlossen halten mussten, die Bestellungen aus „Click & Collect“ im Stadtladen abgeben können und so eine bequeme Abholmöglichkeit für die Kunden geschaffen.

Überrascht zeigt sich die Filialleiterin davon, dass immer mehr Kunden müllfrei einkaufen wollen und dazu ihre eigene Verpackung mitbringen. „Das ist ganz in unserem Sinne“, sagt Rößner. Durch die Verankerung im Stadtladen-Netzwerk spricht sich die Donauwörther Initiative wohl stark herum. Schon etliche Male haben sich Gäste aus anderen Regionen im Laden umgesehen. Die Filialleiterin durfte beispielsweise Delegationen (teilweise mit den Bürgermeistern) aus Treuchtlingen oder Neuburg schon das hiesige Konzept vorstellen.

