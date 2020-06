vor 51 Min.

Stadtradeln findet ohne Anradeln statt

Das beliebte Anradeln im Donauwörther Ried kann in diesem Jahr nicht stattfinden.

Die Donauwörther Aktion beginnt heuer am 7. Juli, allerdings nicht mit der gewohnten Auftaktveranstaltung. Teilnehmer können dabei auch Missstände im städtischen Radnetz melden.

Auch heuer wird sich die Große Kreisstadt wieder beim Stadtradeln beteiligen. Bereits zum fünften Mal treten Donauwörther Bürger an, um auf mehr Klimaschutz aufmerksam zu machen.

Den Bürgern die Bedeutung des Klimaschutzes näherbringen

„Das Stadtradeln ist für Donauwörth ein wichtiges Ereignis, um den Bürgern die Bedeutung des Klimaschutzes näherzubringen. Das zeigen uns auch die jährlich steigenden Teilnehmerzahlen – vergangenes Jahr waren 206 Donauwörther Radler dabei“, meint Andreas Reiner, Radverkehrsbeauftragter der Stadt Donauwörth in einer Pressemitteilung. „Darüber hinaus machen uns die Teilnehmer auf Mängel und Missstände im Radverkehrsnetz aufmerksam, die wir hinterher überprüfen und – wenn möglich – abstellen.“

Das funktioniert über sogenannte Radar!-Meldungen, die Teilnehmer mithilfe einer App an die Stadt Donauwörth melden können. „Auch letztes Jahr konnten wir dadurch einige Maßnahmen abarbeiten“, so Reiner. „So haben wir beispielsweise den Radweg nach Felsheim nach einer solchen Meldung ausgebessert.“

So funktioniert das Stadtradeln in Donauwörth

Und so funktioniert das Stadtradeln, das am 7. Juli startet: Über die Internetseite www.stadtradeln.de können sich alle Personen, die in Donauwörth leben oder arbeiten, bei einem Fahrradteam anmelden oder ein eigenes gründen. Über drei Wochen werden dann alle Kilometer gezählt, die man mit dem Fahrrad geradelt ist.

In dieser Zeit sollte man versuchen, möglichst auf das Auto zu verzichten und stattdessen das Rad zu nehmen. „Bei Kurzstrecken lohnt es sich, das Fahrrad anstelle des Autos zu nehmen“, so Reiner. „Wenn man den Verkehr bedenkt, gibt es innerhalb der Stadt kein schnelleres Verkehrsmittel als das Rad.“ Nach dem Ende des Stadtradelns bekommen die besten Einzelradler und das beste Team Preise.

Gruppenveranstaltung "Anradeln" kann wegen Corona nicht stattfinden

Das Donauwörther Stadtradeln findet heuer das fünfte Mal statt und erfreut sich stetig steigender Beliebtheit. Vergangenes Jahr kamen insgesamt 48.000 Kilometer mit dem Rad zusammen. Der Donauwörther Wolfgang Klinger war letztes Mal als „Stadtradel-Star“ dabei: Diese verzichten freiwillig über drei Wochen lang komplett auf das Auto. „Voriges Jahr belegte ich deutschlandweit Platz 42, da möchte ich heuer noch weiter vorne stehen“, so Klinger.

Aufgrund der Corona-Pandemie wird heuer auf das Anradeln verzichtet, bei dem bislang traditionell die Radler gemeinsam mit dem Oberbürgermeister und Mitgliedern des Stadtrates den Startschuss gaben. Eine solche Gruppenveranstaltung ist dieses Mal nicht möglich. Dennoch können alle Teilnehmer gleich am ersten Tag für sich selbst die ersten Kilometer sammeln. Informationen zum Donauwörther Stadtradeln gibt es bei Andreas Reiner unter der Telefonnummer 0906/789-157. (pm)

