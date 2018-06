vor 56 Min.

Stadtradeln startetwieder

Am 2. Juli ist Beginn

Die Vorbereitungen für das mittlerweile dritte Donauwörther Stadtradeln haben begonnen. Nach dem Erfolg aus dem vergangenen Jahr hoffen die Veranstalter auch diesmal wieder auf eine steigende Teilnehmerzahl: „Letztes Jahr hatten wir über 90 aktive Teilnehmer und wir sind zuversichtlich, dass sich dieses Mal noch mehr Radler beteiligen“, erklärt der Radverkehrsbeauftragte der Stadt, Andreas Reiner.

Auch bei der Zahl der insgesamt geradelten Kilometer legt er die Messlatte höher, da schon im vergangenen Jahr die Erwartungen weit übertroffen wurden. Damals sind statt der vorab geschätzten 10000 Kilometer insgesamt satte 16000 Kilometer geradelt worden: „Wenn das Wetter mitspielt, könnten wir heuer vielleicht sogar 20000 Kilometer erreichen“, zeigt sich Reiner optimistisch. Oberbürgermeister Armin Neudert wird wieder den Startschuss geben: „Viele Kommunen setzen mit der Aktion ein Zeichen für den Radverkehr und wir schließen uns auch in diesem Jahr gerne wieder an. Zum einen tut man etwas Gutes für die Umwelt, zum anderen für seine eigene Gesundheit.“ Das Stadtradeln ist eine Aktion des Klima-Bündnisses und findet in ganz Deutschland statt.

Kilometer werdenonline eingetragen

Und so kann man mitmachen: Wer sich anmeldet, zählt im Zeitraum von drei Wochen seine geradelten Kilometer zusammen – egal ob es mit dem Rad zur Arbeit geht oder man in der Freizeit unterwegs ist. Die Anmeldung erfolgt über ein Online-Portal auf www.stadtradeln.de. Die Kilometer können entweder dort eingetragen oder ganz komfortabel via App erfasst werden. Auf die fleißigsten Radler wartet am Ende der Aktion eine Auszeichnung mit Preis. (dz)

Das Stadtradeln startet in Donauwörth am 2. Juli um 17 Uhr im Ried mit dem inzwischen schon traditionellen „Anradeln“. Alle Donauwörther sind herzlich dazu eingeladen, eine gut 30-minütige Radtour zu begehen und so die ersten Kilometer zu sammeln. Weitere Auskünfte erteilt der Radverkehrsbeauftragte Andreas Reiner unter der Telefonnummer 0906/789157.

