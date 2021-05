Für Kinder im Alter unter Zehn: Lesen zum Nulltarif

In Donauwörth fallen für sie in der Stadtbibliothek künftig keine Leihgebühren an

Mit der Sprache, mit der Rechtschreibung und mit dem Lesen haperts mitunter bei Schülerinnen und Schülern. Aus der Stadtbibliothek in Donauwörth erreichte das Rathaus die Meldung, dass ein hoher Prozentsatz der Kinder auch in den Kitas Sprachförderbedarf aufweisen, nämlich 32,9 Prozent. Evelyn Leipert-Kutzner, die Leiterin der Stadtbibliothek, regte an, mit den Sprach- und Leseförderungsangeboten noch früher anzusetzen.

„Möglichst frühzeitig in ihrem Leben sollten die Kinder mit der Bibliothek und mit Büchern in Berührung kommen und dabei spielerisch an das Lesen herangeführt werden“, ist die Bibliotheksleiterin überzeugt. Sie will die Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen weiter vertiefen, weil dadurch eine nachhaltige Sprach- und Leseförderung und Unterstützung für Kinder, Eltern, Erziehern und Erzieherinnen möglich sei.

Der Donauwörther Stadtrat hat nun in seiner jüngsten Sitzung dem Vorschlag von Evelyn Leipert-Kutzner einmütig zugestimmt. Sie hatte vorgeschlagen („um die Zusammenarbeit mit den Einrichtungen zu erleichtern und der sinkenden Sprach- und Lesekompetenz der Kinder entgegenzuwirken“), die Kinder bis zum Alter von zehn Jahren von den Leihgebühren zu befreien.

Barbara Kandler (CSU) wertete die Gebührenfreiheit als ein wichtiges Signal. Es würden bürokratische Hürden abgebaut, die bisher bestanden. Außerdem helfe es, Chancengleichheit herzustellen. Bildung und Kultur habe in Donauwörth einen hohen Stellenwert. Deshalb freue sie sich über die Entscheidung. Seine „volle Unterstützung“ signalisierte Michael Bosse (FW-PWG-BfD). Er mahnte aber auch an, dass durch die Pandemie Defizite an den Schulen sichtbar geworden sei. Hier bestehe Handlungsbedarf. Bärbel Stahl (Grüne) äußerte sich als „Lesepatin“. Die Gebührenfreiheit sei wichtig, „weil die Kosten bisher eine Barriere dargestellt haben“.