30.12.2019

Stadtratswahl: Linke tritt erstmals an

Warum sich die Partei in Donauwörth Hoffnung macht

Erstmals wird Die Linke auch in der Großen Kreisstadt Donauwörth für die Wahlen zum Stadtrat mit einer Liste antreten. Kreisvorsitzender Manfred Seel zeigte sich begeistert, dass es dem Ortsvorsitzenden Harald Prell geglückt war, interessierte Bürger für die Kandidatur auf der Linken-Liste zu gewinnen.

Obwohl keine 30 Kandidaten gefunden wurden, es aber durch eine Dreifachnennung mit zehn Kandidaten möglich ist, diese Stadtratsliste zu erstellen, zeigte sich Listenführer Prell überzeugt, dass es gelingen könne, im vergrößerten Donauwörther Stadtrat zumindest ein Mandat gewinnen zu können.

Jahrelang habe er dafür gerungen, diese Liste möglich zu machen. Einfach sei dies nicht gewesen, da in der Großen Kreisstadt Donauwörth viele politische Strömungen aufeinanderprallen und auch dementsprechend viele Parteien und Gruppierungen bereits in der Vergangenheit angetreten sind. Dies habe es ihm nicht leicht gemacht, Menschen für die Partei Die Linke zu gewinnen.

Seel bedankte sich bei Prell für die geleistete Arbeit und wünschte ihm und seinem Team viel Erfolg. Auch er sehe große Chancen, in den Stadtrat einzuziehen. Angesichts der starken wirtschaftlichen Monokultur in der Großen Kreisstadt spiele die soziale Frage hier eine besonders große Rolle, heißt es in einer Pressemitteilung. „Natürlich ist auch den Linken bekannt, was den Donauwörthern Bürgern unter den Nägeln brennt“, so Seel.

„Neben dem sozialen Punkt muss auch konstruktive Stadtpolitik betrieben werden. Dazu gehören unter anderem auch das leidige Thema Tanzhaus und vor allem eine langfristig angelegte Verkehrspolitik.“ Prell erläuterte in seinem Kurzreferat, wie wichtig es wäre, auch durch die Verkehrspolitik die mittlerweile leblose Innenstadt mit den stark frequentierten Außenbereichen der Supermärkte zu verknüpfen. Dieses Thema sei ihm ein wichtiges Anliegen als Donauwörther, denn er habe schon Zeiten erlebt, in denen es eine belebte Innenstadt mit Gastronomie und Handel gab.

Folgende Kandidaten wurden nominiert: Harald Prell, Thomas Werner, Christian Burgemeister, Alexandra Holzapfel, Dennis Pauckner, Nicole Burgemeister, Eva Prell, Julia Werner, Claudia Erhardt und Tim Holzapfel. (pm)

