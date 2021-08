Donauwörth

Stand-Up-Paddling: So geht es einem Anfänger auf der Donau

Plus Stand-Up-Paddling liegt im Trend. Aber damit gleich die Donau hinunter? DZ-Reporter Fabian Kapfer hat es gewagt- und hatte in Donauwörth prominente Hilfe.

Von Fabian Kapfer

Man sieht sie meist auf Seen. Mit einem Paddel in der Hand stehen sie auf einem Brett und bewegen sich in unterschiedlicher Geschwindigkeit auf dem Wasser. Das Stand-Up-Paddling hat sich in den vergangenen Jahren fast schon zu einem Trend entwickelt. Nun gibt es auch in Donauwörth die Möglichkeit, diese Sportart zu lernen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

