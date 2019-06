vor 12 Min.

Starkregen: Feuerwehren im Dauereinsatz

Der Starkregen am Samstag hat den Einsatzkräften eine kurze Nacht beschert. In Donauwörth lag einer der Schwerpunkte in der Parkstadt, auf dem ehemaligen Kasernengelände.

Am Samstag entladen sich gleich mehrere Gewitter. Vollgelaufene Keller und überflutete Straßen sind die Folge. Bis zum frühen Morgen sind die Helfer gefordert.

Von Manuel Wenzel

Bevor nun der Hochsommer mit Temperaturen weit über 30 Grad in die Region zurückkehren soll, haben am Samstag Gewitter und Starkregen die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Die Messstation unseres Wetterexperten Werner Neudeck verzeichnete am Samstag für Donauwörth eine Niederschlagsmenge von 72 Litern pro Quadratmeter. Das hatte freilich Folgen: In mehrere Keller drang das Wasser ein, sie mussten von der Feuerwehr ausgepumpt werden.

Wie Stadtbrandmeister Thomas Stecker berichtet, sei es gegen 19 Uhr „nach der dritten Gewitterwelle so richtig losgegangen“. Der erste Schwerpunkt für die Einsatzkräfte habe in der Schwemmerstraße in der Berger Vorstadt gelegen, wo es zu Rohrbrüchen gekommen war. Gegen 22 Uhr verlagerte sich der Fokus dann in Richtung Parkstadt, konkret in den Bereich der ehemaligen Alfred-Delp-Kaserne.

Rund 100 Feuerwehrleute im Einsatz

Dort hatte sich ein größere See gebildet, der die Dr.-Loeffellad-Straße zu überfluten drohte. „Es war die Gefahr, dass der Grünstreifen am Rand abrutscht“, so Stecker, der hier von einem „massiven Einsatz“ spricht. An der Seite der insgesamt an die 100 Feuerwehrleute – neben Donauwörth waren auch Kameraden aus Berg, Riedlingen und Nordheim zur Unterstützung vor Ort – war das Technische Hilfswerk Donauwörth, das mit einem Radlader immer Material heranschaffte, um das Gebilde zu stabilisieren. Auch Sandsackbarrieren wurden errichtet.

„Von der Einsatzabwicklung her ist aber sehr gut abgelaufen. Ich meine, wie haben einen tollen Job gemacht“, so Stecker, wenn gleich er einräumt, dass es einige Häuser erwischt habe. Es sei schlicht zu viel Wasser ausgetreten. „Die Kumulierung von mehreren Gewittern war hier die große Herausforderung“, erklärt der Standbrandmeister. Bis 7 Uhr am Sonntagmorgen habe der Einsatz in Donauwörth gedauert.

Großeinsatz auch im Lechgebiet

Auch im Lechgebiet entluden sich über mehrere Stunden Gewitterzellen mit Starkregen. So kam es ab 17 Uhr etwa im Gemeindegebiet Münster zu einer Vielzahl an Unwettereinsätzen. Aufgrund des anhaltenden Starkregens gerieten das Kanal- sowie das Oberflächenwassernetz an ihre Grenzen. Durch Abpumpmaßnahmen wurde dieses entlastet, wie Manuel Stangl, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr in Münster berichtet. Auch mehrere Keller liefen mit Wasser voll, die abgepumpt werden mussten.

Auf der Staatsstraße in Richtung Rain war die Fahrbahn überflutet, da der Bewässerungsteich einer örtlichen Firma das Wasser nicht mehr aufnehmen konnte. Im Gewerbegebiet drohten mehrere Hallen mit eingelagerten Kosmetikerzeugnissen vollzulaufen. In der Gärtnerstraße kamen laut Stangl große Wassermassen vom sogenannten „Roten Brunnen“ herabgeschossen, die die Fahrbahn etwa 30 Zentimeter unter Wasser setzten. Mit Sandsäcken wurden zu den Grundstücken Barrieren erstellt. Die Feuerwehr aus Münster war mit ihren 30 Einsatzkräften bis 1.30 Uhr im Dauereinsatz. Im Bereich Asbach-Bäumenheim war es ebenfalls zu Überflutungen gekommen.

Unfälle auf der Bundesstraße

Die Folgen der Gewitter waren auch auf der Straße zu spüren. So kam es am Samstagnachmittag auf der Bundesstraße 2 zwischen Donauwörth und Augsburg zu zwei Unfällen. Gegen 13.05 Uhr verlor auf Höhe Langweid ein Autofahrer, der in südlicher Richtung unterwegs war, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei rund 3800 Euro. Keine zwei Stunden späte krachte es schon wieder bei Langweid. Dieses Mal war ein Mann in Richtung Donauwörth unterwegs. Er verursachte ebenfalls aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen einen Unfall. Auch in diesem Fall krachte das Auto in die Mittelleitplanke. Es entstand Sachschaden von etwa 3750 Euro.

