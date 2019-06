Stechmücken plagen Menschen entlang der Donau

Plus Die Schnaken haben sich in den vergangenen Wochen zwischen Tapfheim und Marxheim explosionsartig vermehrt. Das schränkt das Leben der Anlieger und Gäste ein.

Der Landstrich entlang der sogenannten Donautalstraße ist ein schöner Platz zum Leben und zum Genießen. Nicht umsonst haben die Äbte des Klosters Kaisheim an die Ausläufer des Jura einst ihre Sommerresidenz – Schloss Leitheim – gebaut. Von dort bietet sich ein herrlicher Blick über die Donauebene. Momentan können die Bewohner in dem Bereich zwischen Donauwörth und Marxheim, aber auch weiter westlich im Raum Tapfheim die offensichtlichen Annehmlichkeiten ihrer Heimat nur eingeschränkt genießen. „Wenn es bei uns an der Haustür klingelt, schauen wir, dass die Leute möglichst schnell reinkommen“, berichtet ein Leitheimer. Am Abend ein kühles Getränk auf der Terrasse genießen, dort mit Freunden ein wenig feiern – unmöglich: „Überall sind Schwärme von Schnaken.“ So werden in der Region die gemeinen Stechmücken genannt. Die haben sich vor ein paar Wochen massenhaft vermehrt – und schränken seitdem das Leben der Menschen an dem Fluss im südlichen Donau-Ries-Kreis merklich ein.

Das Problem ist nicht neu. In den vergangenen Jahren klagten die Bewohner entlang der Donau zunehmend über die kleinen, blutrünstigen Insekten. In der direkt angrenzenden Gemeinde Rennertshofen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gab es bereits Überlegungen, mithilfe eines Hubschraubers Substanzen über den Brutstätten zu verteilen, um die Ausbreitung einzudämmen.

Das Problem kam nach dem Hochwasser

Im vorigen Jahr sorgte die Trockenheit dafür, dass die leidgeprüften Anwohner etwas durchschnaufen konnten. Auch heuer war die Zahl der Schnaken zunächst nicht so hoch. Dann kam im Mai mit dem Regen und der Schneeschmelze in den Alpen ein Donau-Hochwasser. Felder und Wiesen wurden überflutet. In der Landschaft blieben unzählige Tümpel und Pfützen zurück. „Wenn auf den Feldern an der Donau das Wasser steht und es warm ist, dann weiß man, was kommt“, sagt der Leitheimer. Soll heißen: Seit Anfang Juni sind die Stechmücken zu Abertausenden überall präsent. Ungewöhnlich sei, dass sie nicht nur abends und im Bereich von Gebüsch, sondern auch an der prallen Sonne auf der Suche nach einem „Blutspender“ sind.

Zeltlager: Mehr als 100 Stiche

Die Teilnehmer eines Zeltlagers des Kreisjugendrings (KJR) Donau-Ries können ein Lied davon singen. In den Pfingstferien kampierten sie auf dem Zeltplatz nahe Tapfheim. Manches Kind kehrte dem Vernehmen nach mit mehr als 100 Stichen zurück. Dabei gehe die Saison am Zeltplatz erst richtig los, so KJR-Geschäftsführerin Martina Lehmann. Die rät deshalb bei solchen Freizeitbetätigungen: „Insektenschutzmittel mitnehmen – definitiv!“ Gerade an den ganz heißen Tagen ist es ratsam, sportliche Aktivitäten auf den Abend zu verschieben. So halten es auch Tennisspieler. Doch auf der Anlage des TC Marxheim habe man da „ein Riesenproblem“, erklärt Vorsitzender Alfons Braun. Eine Partie in den Donauauen sei nur noch mit reichlich Insektenschutz auf der Haut möglich, der gemütliche Plausch am Tennisheim im Freien entfalle wegen der Blutsauger komplett.

Duftkerzen, Duftöle und ein spezielles Gerät im Biergarten

Klar, dass die Biergartenbetreiber entlang der Donau sich ums Geschäft sorgen – und alles unternehmen, um die Schnaken von den Gästen fernzuhalten. Doris Rödter setzt in ihrem Betrieb bei Schäfstall nicht nur ein spezielles Gerät ein, um die Stechmücken zu fangen, sondern stellt auch Duftkerzen, Duftspiralen und Gläser mit Duftölen auf. Zudem bietet sie Besuchern Insektenschutzmittel zum Kauf an – „zum Selbstkostenpreis“. Gleichzeitig versuche man, den Schnaken keine Gelegenheit zu geben, ihre Eier ins Wasser zu legen. Regentonnen seien tabu, Wasseransammlungen nach Regenfällen würden konsequent abgesaugt.

Chemische Mittel nur schwer möglich

Die Insekten mit chemischen Mitteln zu bekämpfen – das könnte sich mancher vorstellen. Eine solche Maßnahme sei aber nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, erläutert der Marxheimer Bürgermeister Alois Schiegg. Außerdem sei ein solches Vorhaben in Zeiten, in denen das Bewusstsein für Arten- und Umweltschutz gestiegen sei, schwer zu vermitteln. Ähnlich denkt der Leitheimer: „Spritzen – ich befürchte, das brächte nichts und würde das Problem auf Dauer schlimmer machen.“