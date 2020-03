Stefan Roßkopf wird neuer Bürgermeister in Niederschönenfeld

Plus Knapp 64 Prozent stimmen für den Kandidaten der Freien Wählergemeinschaft Niederschönenfeld. Damit tritt er im Mai die Nachfolge von Amtsinhaber Peter Mahl an.

„Heute wird gefeiert, ab morgen geht es dann an die Vorbereitung.“ Stefan Roßkopf war die Freude über das Ergebnis am Sonntagabend deutlich anzumerken. Mit 63,7 Prozent hatte der Kandidaten der Freien Wählergemeinschaft (FWG) Niederschönenfeld im Rennen um die Nachfolge von Peter Mahl – seit 2002 im Amt – klar die Nase vorn. Roßkopfs Kontrahent, Magnus Kastenhofer von den Unabhängigen Bürgern Feldheim kam auf 36,3 Prozent.

Mit einem so deutlichen Ausgang hatte das künftige Gemeindeoberhaupt Roßkopf nach eigener Aussage wahrlich nicht gerechnet. „Ich hatte gedacht, dass es richtig eng wird. Dass es nun über 200 Stimmen mehr sind, freut mich wahnsinnig“, so der 47-Jährige, der Betriebsratsvorsitzender bei der Firma Südzucker ist.

Wahlbeteiligung in Niederschönenfeld bei 70,7 Prozent

In absoluten Zahlen waren 473 Wähler für ihn, bei Kastenhofers Namen auf dem Stimmzettel setzten 270 Bürger ihr Kreuzchen. Die Wahlbeteiligung lag bei 70,7 Prozent.

Mit diesem Resultat gehe aber auch großes Vertrauen aus der Bevölkerung einher, weiß der verheiratete Familienvater. „Diesem Vorschuss muss ich nun natürlich gerecht werden.“ Im Moment überwiege allerdings die Freude über das Votum und auch die Vorfreude auf die kommende Aufgabe.

Drei Tage nach dem Amtsantritt hat Roßkopf Geburtstag

Als Vorbereitung auf seine Amtszeit, die am 1. Mai und damit zwei Tage vor seinem Geburtstag beginnt, will Roßkopf in den kommenden Wochen möglichst viel von Amtsinhaber Peter Mahl lernen und mitnehmen. Außerdem habe er sich schon für einige Kurse vormerken lassen – und etwas Resturlaub hatte er für den Ernstfall, der nun ja eintritt, auch noch aufgehoben. Außerdem sei eine gewisse Erfahrung ja auch schon vorhanden, so Roßkopf, schließlich sitze er seit sechs Jahren im Gemeinderat.

Das Amt des Rathauschefs wird er im Ehrenamt ausüben. Anders als in den Nachbarkommunen Holzheim und Münster hatte der Rat in Niederschönenfeld beschlossen, dass zur neuen Periode nicht auf einen Berufsbürgermeister umgestellt werden soll. Er könne beide Tätigkeiten nebeneinander bewältigen, hatte Roßkopf bereits im Vorfeld der Wahl betont.

