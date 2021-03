vor 19 Min.

Steht das Tanzhaus in Donauwörth doch vor dem Abriss?

Plus Am Donnerstag geht es im Stadtrat überraschenderweise wieder um Grundsätzliches zum Tanzhaus. Zwei Fraktionen wollen einen Neuanfang.

Von Barbara Wild

Das Tanzhaus abreißen, neu bauen und noch mal ganz frisch denken – das ist das Ziel eines Antrags, den zwei Fraktionen am Donnerstag im Stadtrat zur Abstimmung stellen. Ihrer Meinung nach macht es keinen Sinn, an der Entscheidung festzuhalten, die das Gremium in anderer Besetzung und im Januar 2020 – kurz vor der Kommunalwahl im März gefällt hat.

„Damals wurde das noch durchs Knie gedrückt, andere Stadträte und ein anderer Bürgermeister muss aber dafür die Verantwortung übernehmen“, sagt Stadtrat Ralf Loitzsch von den Freien Wählern. Er wird heute den Antrag seiner Fraktion FW/ PWG/ Bürger für Donauwörth (BfD) sowie der EBD vortragen und auch begründen.

Tanzhaus in Donauwörth: Welche Vorteile ein Neubau hätte

Die Entscheidung über die Sanierung des Tanzhauses seit nicht mehr aufrechtzuerhalten, sagt Loitzsch. Denn bei der Machbarkeitsstudie, die vergangenes Jahr Grundlage der Entscheidung war, habe man nicht nach dem Bedarf kalkuliert. „Wir wissen heute bereits, dass die Sanierungskosten höher ausfallen, die Bauzeit länger werden würde und, dass möglicherweise Überraschungen wie Asbestbelastung warten“, sagt der FW-Stadtrat.

Ziel des Antrags sei nicht nur der Neubau, der dann auch kleiner oder ganz anders als das jetzige Tanzhaus aussehen könnte, sondern auch andere ökologische Standards verwirklichen zu können. Vor allem aber geht es der Fraktion und der EBD um eine nutzungsorientierte Planung. Loitzsch denkt an einen Architektenwettbewerb.

Ein Argument für den Abriss des Tanzhauses: Das marode Parkhaus könnte neu gestaltet werden. Bild: Barbara Wild

Wie der Antrag gesehen wird, ist noch unklar. Elf Stimmen sind der Sache gewiss und auch einige Stadträte der Grünen scheinen dem Gedanken nicht abgeneigt. „Um unsere Stadt weiterzuentwickeln, ist der Abriss eine gute Entscheidung. Mit einem Neubau sind wir an nichts gebunden und können das Gebäude der Nutzung entsprechend planen – wie ein kleinerer Bau mit einem begrünten Platz, der zum Verweilen einlädt –, denn wir brauchen dringend mehr Grün in der Reichsstraße“, beschreibt Bärbel Stahl die eine Sichtweise, die in ihrer Fraktion existiert. Andere der Grünen aber befürchten einen „immensen Berg an Schutt“ und die Sanierung wäre ressourcenschonender. Sie wollen bei der einmal gefassten Entscheidung zur Sanierung bleiben. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Katrin Gleißner, sagt: „Für mich gilt es als nicht machbar, über Sanierung oder Neubau abzustimmen, wenn kein konkretes Konzept für einen Neubau vorliegt. Ich halte es für absolut notwendig, zu entscheiden, was im Tanzhaus entstehen soll, bevor über Abriss oder Sanierung abgestimmt wird.

Die CSU will eine Sanierung des Tanzhauses in Donauwörth - und die Fördergelder

Die CSU-Fraktion steht allerdings weiterhin geschlossen zum bereits im Januar 2020 mit klarer Mehrheit von 15:8 Stimmen gefassten Beschluss des Donauwörther Stadtrates, das Tanzhaus zu sanieren. „Es ist nicht erkennbar, dass sich die Faktenlage seit Januar 2020 derart grundlegend verändert hat und jetzt eine andere Entscheidung notwendig ist. Das Einzige, das sich geändert hat, ist die Besetzung des Stadtrates“, sagt der CSU-Fraktionsvorsitzende, Jonathan Schädle.

Die Sitzung des Donauwörther Stadtrates findet derzeit im Tanzhaus statt. Bild: Helmut Bissinger

Schließlich sei in allen Gutachten eine Sanierung die bessere Lösung, da sie günstiger umgesetzt werden kann. „Zudem gibt es nur bei einer Sanierung staatliche Fördergelder in nicht unerheblicher Höhe“, erklärt Landtagsabgeordneter und Stadtrat Wolfgang Fackler. Der geschätzte Kostenvorteil sei drei bis fünf Millionen Euro. Die SPD wird bei ihrer Linie bleiben und für den Neubau – gerne auch für ein kleineres und damit günstigeres Tanzhaus – stimmen. Sie wünschen sich die gesamte Reichsstraße im Blick zu haben. So könnte die Stimme von Oberbürgermeister Jürgen Sorré am Ende die Entscheidung bringen.Die Sitzung beginnt um 17 Uhr im Tanzhaus. (mit pm)

