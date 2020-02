Sterbehilfe: Nun darf Ida K. aus Donauwörth ihren Tod doch selbst bestimmen

Plus Die Seniorin bejubelt das Urteil und verrät, warum sie sich seit Jahren wünscht, ihren Tod selbst bestimmen zu dürfen. Die Formalitäten hat sie längst erledigt.

Es ist eine Nachricht, auf die Ida K. ( Name geändert ) lange sehnsüchtig gewartet hat: Als das Bundesverfassungsgericht nun das Verbot der organisierten Sterbehilfe für gesetzeswidrig erklärt und sie diese Neuigkeit über die Medien erfährt, reißt die 82-jährige Donauwörtherin jubelnd die Hände in die Höhe und reckt beide Damen nach oben. „Ich hab Hurra geschrieen“, erzählt sie später unserer Zeitung. „Endlich ist es so weit, hab ich gerufen.“

Seit Jahrzehnten wünscht sich Ida K. das gesetzlich verbriefte Recht auf einen selbst bestimmten Tod. Seit Jahrzehnten ist sie eine leidenschaftliche Verfechterin der Sterbehilfe und hat für sich selbst alle möglichen Formalitäten bereits geregelt, damit sie eines Tages zum tödlichen Medikamentencocktail greifen kann, wenn sie in ihrem Dasein keine Lebensqualität mehr findet.

Sie ist bereits seit Jahren Mitglied beim Schweizer Verein Dignitas

Schon als sie 72 war, hat sich Ida K. entschlossen, Mitglied beim Schweizer Verein Dignitas zu werden, der Sterbehilfe leistet, wie es nach Schweizer Recht möglich ist. Dignitas bietet in hoffnungslosen Fällen nach einem bestimmten Vorgehen unter strengen Kriterien seinen Mitgliedern die Möglichkeit eines begleiteten Freitods an.

Ida K. macht auf den ersten Blick keinen allzu gebrechlichen oder gar kranken Eindruck. Sie ist mit einem quirligen Temperament gesegnet, hat ein ansteckend fröhliches Lachen und strahlt alles in allem viel Lebensfreude aus. Zusammen mit ihrem Mann wohnt sie im gemeinsamen Donauwörther Eigenheim. Es scheint also rundum alles einen normalen Gang zu gehen. Warum zieht sie in Erwägung, sich eines Tages das Leben zu nehmen? „Ich bin grundsätzlich schon ein lebensbejahender Mensch“, bestätigt sie. „Aber ich wehre mich dagegen, gezwungen zu werden, vielleicht irgendwann einmal dahinsiechen zu müssen.“

Die Kräfte der Seniorin lassen immer mehr nach

Noch ist es längst noch nicht so weit, doch Ida K. spürt schon, dass ihre Kräfte immer mehr nachlassen. Vor einiger Zeit hat sie sich zwei, drei Wirbel beim Putzen im Keller gebrochen, ihre Knie sind kaputt und die dringend notwendige Operation ihrer linken Hüfte steht unmittelbar bevor. Arthrose und Osteoporose sind zwei Diagnosen, die bei ihr gestellt wurden. „Ich tu mich sehr schwer mit Laufen und Heben“, schildert Ida K. „Der Rücken macht mir erhebliche Probleme und mein Alltag wird zunehmend beschwerlicher. Mit mir gehts bergab.“

Ida K. wird von der Angst geplagt, eines Tages nicht mehr Herr über sich selbst zu sein. „Ich will auf keinen Fall von der Hilfe anderer abhängig werden. Und warum soll ich meinen Kindern und anderen Angehörigen zur Last fallen? Das will ich nicht!“ Es sind in ihren Augen deprimierende Situationen, wenn sie Menschen im Pflegeheim sieht, die gefüttert, die gebadet werden müssen. „Das am eigenen Leib zu erleben, wäre für mich der Horror!“

Sie hat in der Familie bereits quälend langes Leid gesehen

Ida K. hat in ihrer eigenen Familie mehrfach erlebt, wie quälend langes Leid sein kann, und sie empfindet Siechtum als den Verlust von Würde. „Meine Mutter war nach einem Schlaganfall in einer ganz elenden Verfassung“, erzählt sie. „Dabei war sie früher eine starke Frau, eine Kriegsfrau, die hart im Nehmen war. Aber im Pflegeheim hat sie nur noch geweint vor Schmerzen. Sie hat dann auf einen Zettel geschrieben: Ich will sterben.“ Ida K. hadert mit solchen Situationen. „Nach unseren Gesetzen darf es wohl sein, dass Menschen leiden. Aber es darf nicht sein, dass sie sterben, wenn sie es wollen. So etwas ist menschenunwürdig!“

Ähnliches hat sie mit ihrem Vater erlebt, der als junger Mann im Krieg und in russischer Gefangenschaft war. „Er war sein Leben lang gezeichnet von dieser Zeit“, erinnert sich die Donauwörtherin. „Als er dann alt war und nicht mehr konnte, hat er gesagt: Einmal muss Schluss sein. Ab diesem Moment hat er aufgehört zu essen und zu trinken. Der Arzt hat seinen Willen respektiert. Aber muss es denn sein, dass ein Mensch verhungert und verdurstet, weil es keinen anderen Weg gibt?“

Lebensqualität wird immer individuell empfunden

Auch der Lebensabend ihrer 91-jährigen Schwägerin schmerzt sie. „Sie liegt im Pflegeheim. Ihre Augen sind schon tot, aber sie wird künstlich am Leben erhalten. Sprechen kann sie schon seit Jahren nicht mehr. Muss so etwas sein?“

Natürlich gibt es Grenzfälle und natürlich muss man jeden Menschen, jede Situation ganz individuell beurteilen. Und Lebensqualität fühlt sich für jeden ein bisschen anders an – dafür hat Ida K. Verständnis. Sie kann und will nur für sich selbst sprechen. „Ich bin ich“, sagt sie, „und niemand, nicht der Staat und nicht die Kirche oder sonst jemand soll mir meinen Willen vorschreiben. Wer sind die denn, dass sie mir dreinreden wollen?“

Ida K. wartet mit Spannung auf die Entscheidung der Verfassungsrichter

Ida K. erwartet mit großer Spannung, was die Politiker jetzt aus der Entscheidung der Verfassungsrichter machen. Aber sie ist skeptisch: „Oh Gott, die Politiker! Die werden jetzt Hintertürchen finden und schon ist wieder alles kaputt!“

„Es wird schwer sein, den Zeitpunkt zu bestimmen, wenn es einmal so weit ist“, vermutet die 82-Jährige. Doch in ihrer Vorstellung vom Ende ihres Lebens hat sie ein ganz bestimmtes Wunschszenario vor Augen: „Wenn ich spüre, dass der Moment gekommen ist, dann werde ich alle meine Lieben um mich scharen. Wir werden miteinander zum Essen gehen und ein letztes Mal ausgelassen feiern. Und dann sag ich: Ich geh jetzt, für mich ist Feierabend. Und dann mach ich die Flatter...“

