vor 52 Min.

Stipendium für junge Fachkräfte

Jetzt noch bei der IHK bewerben

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben unterstützt junge Fachkräfte bei der Weiterbildung. Wer seine Berufsausbildung mindestens mit der Note 1,9 abgeschlossen hat und zum Aufnahmezeitpunkt nicht älter als 25 Jahre ist, kann sich für das Weiterbildungsstipendium bewerben. Die Bewerbungsfrist läuft bis 11. September.

Gefördert werden verschiedene Maßnahmen zum Erwerb beruflicher Qualifikationen, berufsbegleitende Studiengänge oder allgemeine Bildungsmaßnahmen, z. B. zur Persönlichkeitsentwicklung. Ebenso die dafür nötigen Arbeitsmittel, Fahrt- oder Übernachtungskosten. Über einen Förderzeitraum von drei Jahren erhalten die Stipendiaten bis zu 8100 Euro.

In diesem Jahr waren 90 neue Stipendiaten in das Programm aufgenommen worden, aktuell läuft die Bewerbungsfrist für das kommende Förderjahr, das am 1. Januar 2021 beginnt. Informationen sowie das Bewerbungsformular gibt es unter schwaben.ihk.de. (dz)

