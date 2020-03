Straße blockiert: Autofahrer verliert Nerven

Plus In Harburg attackiert ein Mann ein Trio, das ein Auto schiebt. Die Polizei bittet um Hinweise.

In Harburg hat am Dienstag ein Autofahrer die Nerven verloren – und zwar aus einem offensichtlich nichtigen Grund: Er musste kurz warten, weil die Straße blockiert war.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei spielte sich um 17.15 Uhr in der Schlossstraße Folgendes ab: Drei Männer waren damit beschäftigt, einen defekten Pkw von der Fahrbahn in eine nahe liegende Garage zu schieben. Von Norden her näherte sich ein Unbekannter mit seinem Auto. Durch den Wagen, der außer Funktion war, ging es für den Verkehrsteilnehmer an der Engstelle aber nicht weiter.

Der Autofahrer bremst im letzten Moment vor den Männern

Dies wollte der Mann anscheinend nicht akzeptieren. Er ließ sein Auto absichtlich auf auf das schiebende Trio zurollen und bremste erst im letzten Augenblick vor diesem. Zudem schlug er seine Pkw-Tür absichtlich gegen den Körper eines 25-Jährigen aus der Gruppe. Damit nicht genug: Der Autofahrer warf auch auf Russisch mit Beleidigungen um sich. Als einer aus dem Trio die Polizei rief und das Kennzeichen des Pkw durchgab, flüchtete der aggressive Fahrer.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung

Die Polizei hat jetzt ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann gestartet – und zwar wegen Körperverletzung und wegen Beleidigung. Außerdem bittet die Inspektion in Donauwörth um Hinweise. Telefon: 0906/706670. (dz)