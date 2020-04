vor 17 Min.

Straßenerneuerungen stehen in Monheim an

Der Monheimer Ferienausschuss des Stadtrats traf sich unter außergewöhnlichen Umständen in der Stadthalle. Er gab grünes Licht für zwei Projekte. Wie wichtig sind Randeinfassungen in Wittesheim?

Von Thomas Unflath

Besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen: So kam am Dienstagabend der Ferienausschuss des Monheimer Stadtrats in kleiner Runde zusammen. In der Stadthalle war für den notwendigen Abstand gesorgt. Die Kommunalpolitiker brachten dabei die Erneuerungen des Altweiherwegs in Monheim und der Langenaltheimer Straße im Ortsteil Wittesheim auf den Weg.

Josef Tremel vom gleichnamigen Augsburger Ingenieurbüro stellte die beiden Maßnahmen im Detail vor. So werden im Zuge der Sanierung des Altweiherwegs dort auch neue Wasserleitungen verlegt. Die Kosten für Straßen-, Kanal- sowie Wasserleitungsbau liegen insgesamt bei rund 200 000 Euro brutto. Für die Langenaltheimer Straße in Wittesheim sind aktuell etwa 262 000 Euro vorgesehen.

Auf Randeinfassungen soll verzichtet werden

Eine größere Diskussion ergab sich bezüglich der Frage, ob in der Langenaltheimer Straße Randeinfassungen angebracht werden sollen, um zu verhindern, dass Regenwasser auf die Grundstücke der Anlieger fließt. Da dies anscheinend bisher kein Problem darstellt und um die Kosten für die Anwohner zu senken, plädierten die Ausschussmitglieder knapp mit 4:3 für den Verzicht auf die Einfassungen – gegen den Rat von Fachplaner Tremel. Dieser warnte vor möglichen Risiken sowie Folgekosten und bat darum, dass seine Empfehlung pro Wasserläufe ins Protokoll aufgenommen wird.

Auch Gerhard Leinfelder, Geschäftsleiter der Verwaltung, sowie Alfons Meier (MUM) wiesen auf mögliche Folgen hin, wenn nach der Sanierung das Wasser auf private Grundstücke gelangen würde und man dann nochmals tätig werden müsste. Dies führte zu einem Sinneswandel: Bei einer Gegenstimme votierte der Ausschuss doch für die Randeinfassungen.

Keine persönliche Teilnahme wegen der Ausgangssperre

Vor Behandlung des Tagesordnungspunktes setzte sich die Runde mit einem Antrag eines Bürgers aus Wittesheim auseinander. Dieser hatte schriftlich darum gebeten, das Thema vorerst zu streichen, da er als betroffener Anlieger der Langenaltheimer Straße wegen der Ausgangsbeschränkungen nicht persönlich anwesend sein könne. Bei einer Gegenstimme wurde dies jedoch abgelehnt. Ein Folgeantrag des Wittesheimers fand allerdings eine Mehrheit: So erhält er schriftlich Auskunft über das beschlossene Resultat sowie die Namen der beteiligten Ausschussmitglieder, um mit diesen gegebenenfalls noch telefonieren zu können.

