Strauß-Haus: Das Dach ist weg

Blick auf das jahrhundertealte Dachgebälk des Strauß-Hauses in Kaisheim. Das Gebäude wird derzeit saniert und umgebaut. Damit auch die morschen Balken ausgetauscht werden können, erhält der Komplex ein Notdach.

Plus Sanierung und Umbau des historischen Gebäudes samt anschließendem Rathaus in Kaisheim laufen auf Hochtouren. Die Gesamtkosten steigen.

Von Wolfgang Widemann

Einst war es ein Wirtschaftsgebäude des Klosters, dann diente es als Wohnhaus, und jetzt sollen im sogenannten Strauß-Haus in Kaisheim bald Rathausbedienstete arbeiten und Veranstaltungen stattfinden. Doch das kann sich beim Anblick der Baustelle noch keiner so richtig vorstellen. Die umfangreichen Arbeiten in dem historischen Gebäude laufen auf Hochtouren: Der Putz ist von den Wänden gehackt, die Böden sind herausgerissen, und jetzt wird auch noch das Dach abgedeckt. Im Gemeinderat informierte Bürgermeister Martin Scharr nun auf Anfrage von Gemeinderat Hubert Renelt über den Stand der Arbeiten und die Kostenentwicklung.

Sanierung und Umbau des Strauß-Hauses – wohl kein anderes Thema wurde in der Gemeinde Kaisheim in den vergangenen Jahren so ausgiebig und hitzig diskutiert. Das Vorhaben führte auch zu einem Bürgerentscheid, bei dem sich die Mehrheit der Bevölkerung für diesen Weg bei der Erweiterung des Rathauses aussprach. Bei den Bauarbeiten gibt es einige Überraschungen Die Arbeiten starteten – wie gemeldet – im September 2019. Das Rathaus ist seitdem nur noch über den Hintereingang erreichbar. Die Mitarbeiter mehrerer Firmen tummeln sich auf der Baustelle. Unter anderem werden die Gewölbe im Erdgeschoss ergänzt, die elektrischen Leitungen verlegt und eine Betontreppe eingebaut. Nach Auskunft von Scharr gab es in dem denkmalgeschützten Bauwerk schon einige Überraschungen. Es hätten sich auch Massenmehrungen ergeben. Die würden aber woanders wieder eingespart. Aktuell entstünden durch unvorhergesehene Maßnahmen keine Mehrkosten. Die Arbeiten für die Sanierung und den Umbau des Strauß-Hauses in Kaisheim laufen auf vollen Touren. Unter anderem wird die Standsicherheit der Säulen verbessert. Das Dach des Strauß-Hauses und des anschließenden Rathauses wird abgedeckt und erhält ein Notdach. Unter diesem kann witterungsunabhängig der Dachstuhl saniert werden. Bild: Wolfgang Widemann Allerdings seien die Baukosten an sich gestiegen. Der Bürgermeister nannte als neue Gesamtsumme 3,3 Millionen Euro. Im Herbst war noch von drei Millionen Euro die Rede gewesen. Die höhere Summe sei vor allem auf die extremen Preissteigerungen im Baugewerbe zurückzuführen. Die Regierung von Schwaben habe bereits zugesichert, die Förderung entsprechend zu erhöhen. Die staatlichen Zuschüsse sollen mehr als die Hälfte der Gesamtkosten abdecken. Der Dachstuhl wird unter einem Notdach ausgebessert In dieser Woche starteten die Arbeiten am Dach. Die Ziegel werden sowohl vom Strauß-Haus als auch vom direkt anschließenden Teil des Rathauses genommen. Sodann erhält der Komplex ein Notdach, unter dem witterungsunabhängig das Gebälk ausgebessert werden kann. Die Arbeiten für die Sanierung und den Umbau des Strauß-Hauses in Kaisheim laufen auf vollen Touren. Unter anderem wird die Standsicherheit der Säulen verbessert. Das Dach des Strauß-Hauses und des anschließenden Rathauses wird abgedeckt und erhält ein Notdach. Unter diesem kann witterungsunabhängig der Dachstuhl saniert werden. Bild: Wolfgang Widemann Der im Erdgeschoss des Strauß-Hauses vorgesehene Multifunktionsraum muss in jedem Fall bis 21. Dezember 2020 fertig sein. Nur so erhält die Gemeinde für diesen Bereich einen Zuschuss in Höhe von rund 500000 Euro. Der Kanal unter dem Münsterplatz muss verändert werden Am Münsterplatz wurden aufgrund der Maßnahme auch Versorgungsleitungen verlegt. Dabei kam heraus, dass sich dort auch Kanäle im Untergrund befinden, die laut Scharr „so keine Zukunft haben“. Hier stünden wohl Umbauarbeiten an. Man könne auch hier mit einer Förderung rechnen. Dazu lesen Sie auch: Start der Arbeiten am Strauß-Haus



