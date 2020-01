vor 3 Min.

Streit: Mann tritt Wohnungstür von Nachbar ein

Die Polizei hatte mächtig Arbeit mit einer Auseinandersetzung von zwei Männern in Riedlingen.

Situation in Riedlingen eskaliert. Ein 37-Jähriger wehrt sich dann mit einem Messer. Größerer Einsatz der Polizei.

Ein massiver Streit zweier Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Riedlingen hat in der nacht auf Freitag die Polizei in Atem gehalten. Bei der Auseinandersetzung war sogar ein Messer im Spiel. Glücklicherweise gab es keine größeren Verletzungen. Um den Einsatz zu bewältigen, waren mehrere Streifen vor Ort.

Streit schwelt schon länger

Wie die Polizei mitteilt, eskalierte die Situation in dem Gebäude gegen 23 Uhr. Ein 39-Jähriger trat die Wohnungstür seines Nachbarn, 37, ein und ging auf diesen los. Hintergrund sind nach Erkenntnissen der Beamten wohl bereits seit längerem andauernde Konflikte persönlicher Natur. Der Nachbar setzte sich im Flur gegen den Eindringling zur Wehr. Es kam zu einem Handgemenge, in dessen Verlauf der 39-Jährige den Bewohner dessen Angaben nach zu Boden stieß und versuchte, ihn zu würgen. Um dies zu verhindern und den Angriff abzuwehren, griff sich der 37-Jährige ein Küchenmesser und verletzte den Kontrahenten damit oberflächlich an Arm und Schulter.

War es Notwehr?

Das Rote Kreuz brachte den Leichtverletzten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus. Anschließend nahm ihn die Polizei in Gewahrsam. Ein Alkomattest ergab bei dem 39-Jährigen einen Wert von über zwei Promille. Er muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung verantworten. Auch gegen den 37-Jährigen wird ermittelt – und zwar wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Es werde dabei unter anderem geprüft, ob eine Notwehrlage vorlag. (dz)

