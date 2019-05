vor 43 Min.

Streit: Schläge und mögliche Trunkenheitsfahrt

Nach dem Besuch des historischen Stadtfests in Wemding geraten eine Frau und ein Mann aneinander. Die Polizei ermittelt.

Ein Streit einer Frau und eines Mannes im Anschluss an den Besuch des historischen Stadtfests in Wemding hat in der Nacht auf Freitag die Polizei beschäftigt. Der 31-Jährige befand sich mit einer weiteren Person in der Wohnung seiner Bekannten. Dort gerieten die beiden gegen Mitternacht aneinander. Im Verlauf des Streits soll der Mann seiner Kontrahentin mit der Flachen Hand einmal ins Gesicht geschlagen, sie beleidigt und ihr Smartphone beschädigt haben.

Als die Polizei eintraf, sagte der 31-Jährige, die Frau, 29, sei alkoholisiert mit dem Auto gefahren. Deshalb nahmen die Beamten nicht nur die Anzeige gegen den mutmaßlichen Schläger auf, sondern ermitteln auch wegen einer möglichen Trunkenheitsfahrt. Bei der 29-Jährige, die leicht betrunken war, wurden zwei Blutentnahmen angeordnet, um den möglichen Promillewert zum Zeitpunkt der Fahrt berechnen zu können. (pm)

