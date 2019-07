10:29 Uhr

Streit mit Beifahrerin führt zu Unfall

In Donauwörth hat eine 18-Jährige nicht aufgepasst. Der Schaden ist beträchtlich.

Donauwörth Weil sie nach eigener Aussage mit ihrer Beifahrerin gestritten hat und deshalb unkonzentriert war, hat eine junge Autofahrerin am Donnerstag auf der Straße An der Westspange in Donauwörth einen Unfall verursacht. Dies teilt die Polizei mit. Die 18-Jährige war mit ihrem Auto gegen 17.30 Uhr in Richtung Kreisverkehr an der Dillinger Unterführung unterwegs. Vor ihr stockte der Verkehr. Das bekam die Fahranfängerin nicht mit und krachte mit ihrem Wagen auf einen Pkw, den eine 51-Jährige steuerte. Diese und eine weitere Person, die bei ihr mitfuhr, erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden summiert sich auf rund 5000 Euro. (dz)

