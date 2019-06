vor 53 Min.

Streit spät in der Nacht: Zwei Frauen werden verletzt

In einer Wohnung in Harburg kommt es zu körperlichen Auseinandersetzungen. Beteiligt sind zwei Frauen und ein junger Mann. Was genau passiert ist.

Wie die Polizei mitteilt, sind am Samstagmorgen um 4.14 Uhr in einer Wohnung in der Nördlinger Straße in Harburg zunächst eine 25-Jährige und ein 19-Jähriger in Streit geraten. Dies bekam eine 28-jährige, ebenfalls anwesende Frau mit und versuchte, die beiden Streitenden zu trennen.

Hierbei geriet diese aber wiederum mit der 25-Jährigen aneinander, was in einer gegenseitigen körperlichen Auseinandersetzung endete, in deren Verlauf beide Kontrahentinnen leicht verletzt wurden. In dieses Gerangel griff laut den Beamten nun erneut der 19-Jährige ein, der die 28-Jährige dabei würgte. Dadurch erlitt diese leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in die Donau-Ries-Klink gebracht.

