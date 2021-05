Streit um Abriss: So sieht es im Tanzhaus heute aus

Von Christof Paulus - 01. Mai 2021

Das Tanzhaus zählt zu den prominentesten Gebäuden Donauwörths. Seit Jahren ist es gesperrt, was hinter der Fassade ist, bleibt verborgen. Ein Rundgang.

Prächtig steht es immer noch da. Auch wenn das Leben verschwunden ist und ein Feuer es teils zum Einsturz bringen könnte: Kaum ein Gebäude prägt das Donauwörther Stadtbild so wie das Tanzhaus. Und nun streitet ausgerechnet diese Stadt darüber, das Haus abzureißen, es womöglich zu ersetzen, durch einen neuen Bau an gleicher Stelle. Für die Besucher in der Reichsstraße, in dessen Ensemble das Tanzhaus genau in der Mitte steht, muss das wirken wie eine Absage an Ästhetik und Historie der Stadt.