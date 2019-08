Streit um Apfelsaft: Mann soll in den Knast

Plus Ein 31-Jähriger schlägt die Wirtin einer Pension in Donauwörth – der Übergriff hat für ihn Folgen.

Weil er am frühen Morgen in einer Pension in Donauwörth handgreiflich wurde, soll ein Mann ins Gefängnis. Das Bittere daran: Der Auslöser für den Streit war eher banal. Es ging lediglich um zwei Gläser Apfelsaft.

Der Vorfall, der sich im Januar 2019 in Donauwörth ereignete, beschäftigte nun das Amtsgericht Nördlingen. Angeklagt war ein 31-Jähriger aus Westfalen. Der hielt sich zusammen mit zwei Kollegen in der Herberge auf, weil sie Anfang 2019 bei einer Firma in Donauwörth beschäftigt waren. Das Trio quartierte sich in der Pension ein. An jenem Samstag waren die Männer gegen 5.40 Uhr schon beziehungsweise noch wach – und laut.

Wirtin stellt Mann zur Rede, der sich unerlaubt Apfelsaft nahm

Die Inhaberin bat die Männer um Ruhe. Als die Frau sah, dass sich der 31-Jährige aus dem Gastraum zwei Gläser Apfelsaft holte, obwohl er kein Frühstück gebucht hatte, stellte sie ihn zur Rede. Der Angeklagte, der zunächst noch mäßigend auf seine Kameraden eingewirkt hatte, wurde dadurch offenbar äußert aggressiv. „Normalerweise bin ich ein sehr friedlicher Mensch und nicht auf Streit aus“, sagte der Westfale beim Gerichtstermin. In diesem Moment aber hatte er sich nicht mehr im Griff und schlug zu – zu diesem Schluss kam Richterin Katrin Wegele. Der Mann erwischte die Wirtin mit dem Handrücken im Gesicht.

In der Verhandlung räumte der 31-Jährige den Sachverhalt grundsätzlich ein. Er entschuldigte sich beim Opfer, sagte aber auch, er habe den Schlag eher unabsichtlich durch eine Abwehrbewegung ausgeführt, als ihm die Pensionsbetreiberin das Glas wegnehmen wollte.

31-Jähriger bereits mehrfach vorbestraft

Die Wirtin, die leichte Verletzungen erlitt, zeigte den Mann an. Für diesen hatte die morgendliche Aktion fatale Folgen. Vor Gericht berichtete er, er habe deshalb seinen Job verloren. Doch es kam noch schlimmer. Der 31-Jährige ist nämlich für die Justiz kein unbeschriebenes Blatt. Er war bereits mehrfach vorbestraft und stand unter doppelter offener Bewährung – zum einen durch ein Urteil wegen gefährlicher Körperverletzung und Diebstahl, zum anderen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Letztere Freiheitsstrafe war erst eine Woche vor dem Fall in Donauwörth rechtskräftig geworden. Somit hätte dem Mann, der nach eigenen Angaben nüchtern war, an jenem Samstagmorgen präsent sein müssen, dass er sich keine weitere Straftat erlauben darf, wenn er auf freiem Fuß bleiben will.

Die Staatsanwaltschaft forderte wegen Körperverletzung eine Haftstrafe von neun Monaten. Der Verteidiger plädierte auf sechs Monate zur Bewährung. Richterin Wegele verurteilte den 31-Jährigen zu sieben Monaten Gefängnis. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

