Streit um Mertinger Straße wird zum Fall für Justiz

So wird die neue Umgehungsstraße in Bäumenheim aussehen, weil das Unternehmen Geda expandiert.

Geda-Geschäftsführer Johann Sailer und Gemeinderat Manfred Seel treffen sich vor Gericht. Es geht um die Formulierung „hinterfotzig und größenwahnsinnig“.

Von Barbara Würmseher

Seit die Verlegung der Mertinger Straße in Bäumenheim offiziell ein Thema ist, ruft sie Befürworter wie Gegner auf den Plan – mit wachsendem Konfliktpotenzial. Im Juli 2017 ging es im Gemeinderat erstmals öffentlich um die Expansions-Bestrebungen der Firma Geda-Dechentreiter, die diese Straßenverlegung beantragt hat. Doch inzwischen ist weit mehr als ein Gemeinderatsbeschluss dazu nötig. Inzwischen beschäftigt sich die Justiz auf verschiedenen Ebenen direkt oder indirekt mit der „Causa Mertinger Straße“.

Die Diskussion ist sehr persönlich geworden

Dabei hat die Diskussion die rein sachliche Ebene mitunter verlassen und ist auf einer sehr persönlichen angekommen. Wie mehrfach berichtet, verkörpern vor allem Gemeinderat Manfred Seel und Johann Sailer, der Geschäftsführende Gesellschafter von Geda-Dechentreiter, die beiden gegensätzlichen Positionen. Während Sailer mit dem großen Wachstum des Unternehmens argumentiert, das etwa 520 Mitarbeiter (Stand Juli 2017) in Bäumenheim beschäftigt, will Seel als Frontmann einer Bürgerinitiative die Verlegung der Mertinger Straße verhindern. Im geht es nach eigener Aussage darum, Flächenfraß und Verschwendung von Steuergeldern zu verhindern.

Johann Sailer ist Geschäftsführer der Firma Geda Dechenreiter in Bäumenheim. Bild: Geda Dechenreiter

Die beiden Kontrahenten hätten sich eigentlich gestern vor Gericht treffen müssen. Aus gesundheitlichen Gründen musste Manfred Seel den Verhandlungstermin vor der Zweiten Zivilkammer des Landgerichts Augsburg allerdings absagen.

Das ist der Anlass für den Prozess

Anlass für diesen Zivilprozess ist eine Äußerung, die Manfred Seel im Rahmen eines Informationsabends zum Thema Mertinger Straße getan haben soll. Er soll während seines Vortrags vor den versammelten Zuhörern gesagt haben, der an sich „clevere Geschäftsmann“ Sailer sei „hinterfotzig und größenwahnsinnig“.

Gegen diese Formulierung ging Sailer juristisch vor. Auf Nachfrage unserer Zeitung ließ der Geda-Gesellschafter gestern ausrichten, er sehe keine Veranlassung, sich im Vorfeld der Verhandlung zum Verfahren zu äußern. Im September 2018 allerdings hatte er über seinen Anwalt wissen lassen, er betrachte die herabwürdigende Formulierung Seels als Beleidigung und als Ausdruck von Missachtung und Geringschätzung.

Gemeinderat Manfred Seel von den Linken. Bild: Seel

Da Seel sich weigerte, eine Unterlassungserklärung abzugeben, reichte Sailer damals Klage ein, der das Gericht stattgegeben hat. So wird es nun also wohl zum Wiedersehen zwischen Seel und Sailer kommen und zwar am 24. Oktober im Augsburger Landgericht. Auf dieses Datum wurde die Verhandlung neu terminiert.

Seel streitet alles ab

Manfred Seel sieht diesem Tag gelassen entgegen. Er habe Sailer nicht beleidigt, erklärte er gestern gegenüber der DZ. Ganz im Gegenteil habe er an jenem Infoabend gesagt, er habe den Eindruck, die Planung der Straßenverlegung sei größenwahnsinnig und so kenne er Sailer als Geschäftsmann gar nicht. Das Wort „hinterfotzig“ sei überhaupt nicht gefallen. Seel spricht von 20 Zeugen, die die Richtigkeit seiner Aussage bestätigen könnten: „Ich habe ihn nachweislich nicht beleidigt und das werde ich dem Gericht auch beweisen“.

Auch das Verwaltungsgericht muss eine Entscheidung treffen, die mit der Mertinger Straße zusammenhängt. Dort ist seit Oktober die Klage der Bürgerinitiative gegen die Gemeinde Bäumenheim anhängig, die das Bürgerbegehren zur Verhinderung der Straßenverlegung bekanntlich als rechtlich nicht zulässig bewertet hat. Es kann allerdings noch einige Zeit dauern, bis es eine gerichtliche Bewertung der Angelegenheit gibt.

