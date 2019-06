08:15 Uhr

Streit um Schwarzbau: Bauaufsicht rückt an

Über die Klage eines Bauherren gegen die Stadt, um nachträglich eine Genehmigung zu erhalten, wird nicht entschieden. Jetzt muss die Bauaufsicht anrücken.

Von Barbara Wild

Hans-Ludwig Held klagt gegen die Stadt Donauwörth. Er hat im Orchideenweg 16 im Neubaugebiet Riedlingen ein Wohnhaus gebaut, in dem aktuell drei Parteien wohnen. Genehmigt war ihm aber ein Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung. Mehrfach wollte er sich sein Bauwerk von der Stadt genehmigen lassen. Seit fast fünf Jahren sorgt der Schwarzbau in Riedlingen bei der Stadtverwaltung, im Stadtrat und vor allem auch bei den Nachbarn für Ärger.

Wohnungen sind vermietet

Held, der selbst nicht in diesem Haus wohnt, sondern vermietet, ist Stadtrat in Wemding und hat dort die Aufgabe des Baureferenten übernommen. Er kennt sich also mit den Verwaltungsabläufen, Bebauungsplänen und Genehmigungsverfahrengut aus. „Die Stadtverwaltung hat mir zugesichert, dass sie mein Vorhaben genehmigungsfähig sehen“, sagt Held. Er gibt an, immer offen kommuniziert zu haben – sowohl mit der Stadt als auch mit den Nachbarn. Da auch andere Bauherren vom Bebauungsplan Ausnahmen genehmigt bekommen haben, wollte er dieses Recht auch für sich beanspruchen.

Nichts habe gegen die Ausnahmeregelung gesprochen

Die Sache landete am Mittwoch vor dem Verwaltungsgericht Augsburg. Der Anwalt des Bauherren machte deutlich, dass angesichts der genehmigten drei Wohneinheiten im direkten Nachbarhaus auch das Haus seines Mandanten entsprechend genehmigt werden müsse. Zudem sei man auch bei einem weitern Haus vom bestehenden Bebauungsplan abgewichen. Dabei handelt es sich um ein Einfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen im Toskana-Stil – bisher waren von der Stadt nur Einfamilienhäuser mit einem Vollgeschoss und Dachgeschoss vorgesehen gewesen.

Doch die Vorsitzende der Kammer, Beate Schabert-Zeidler, machte deutlich, dass einzelne Ausnahmen vom Bebauungsplan diesen nicht aushebeln. Die Stadt Donauwörth müsste diesen grundsätzlich ändern, um das Baurecht anzupassen. Richard Lodermeier, geschäftsführender Beamte der Stadt, machte klar, dass dies nicht gewünscht und vorgesehen ist. Er führte vor Gericht aus, dass er aus Sicht der Verwaltung nichts gegen eine Befreiung gesprochen hätte. Die Kubatur der Hauses sei passend und nicht übergroß. Der Bauausschuss habe aber dieses Mal keine Ausnahme zugelassen.

In der Verhandlung nutzte die Vorsitzende die Gelegenheit und befragte den anwesenden Stadtrat Albert Riedelsheimer, der in Donauwörth im Bauausschuss sitzt, aber auch die anwesenden Nachbarn. Guido Lumpe erklärte, dass sich im Haus vier Wohnungen befinden würden. Zwar werden zwei vom gleichen Mieter belegt, doch die vermeintliche Abstellraum über der Garage sei ausgebaut. Das machte die Vorsitzende hellhörig. Sie trug der Stadt Donauwörth deshalb auf, „wenn möglich noch am Mittwoch“ die Bauaufsicht zur Kontrolle zu schicken und dies zu verifizieren. Auch der Kläger müsse sich in zwei Wochen schriftlich zur Anzahl der ausgebauten Wohnungen äußern. Ein Urteil wurde verschoben.

Nachbarn zeigen sich enttäuscht

Stadtrat Albert Riedelsheimer zeigte sich nach dem Termin verwundert: „Es wäre passend gewesen, die Verwaltung hätte die Position des Stadtrates eindrucksvoller vertreten.“ Auch die anwesenden Nachbarn zeigten sich enttäuscht, dass der Vertreter der Stadt nicht für ihre Sache gekämpft hätte.

Riedelsheimer kritisierte zudem die mangelnde Information zu diesem Thema von Seiten der Stadt. „Wir Stadträte haben von den Nachbarn erfahren, dass der Gerichtstermin stattfindet.“ Selbst im Bauausschuss am vergangenen Montag sei dazu kein Wort verloren worden.

Für Hans-Ludwig Held ist die Sache nicht beendet. Er hält an seiner Klage gegen die Stadt fest. Doch er wolle nicht „der böse Bube“ sein, so der Wemdinger. Er fühle sich angesichts des Verhaltens der Stadt unfair behandelt. „Ich habe den Eindruck, dass Donauwörthern die Ausnahmen genehmigt werden, mir hingegen nicht.“ Die Sache wäre zum Politikum geworden, anstatt den Experten des Baurechts zu glauben. Er könne dieses Verhalten nicht verstehen – gerade, weil auch er Stadtrat sei und die Praxis anders erlebe."

