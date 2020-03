11:20 Uhr

Streit unter Rentnerinnen eskaliert

Die Polizei meldet eine Auseinandersetzung unter Rentnerinnen in Donauwörth.

Im Treppenhaus eines Wohnkomplexes in Donauwörth kommt es zu einer Auseinandersetzung. Opfer ist laut Polizei offenbar eine 75-Jährige.

Im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Donauwörth ist am Dienstag ein Streit unter Bewohnerinnen eskaliert. Der Polizei wurde tags darauf Folgendes gemeldet: Zwei Frauen attackierten offenbar eine 75-Jährige, die ebenfalls in dem Gebäude wohnt. Die eine der beiden 67-Jährigen soll die Seniorin festgehalten haben, während die andere gegen deren Oberkörper geschlagen haben soll. Zudem stießen sie die 75-Jährige anscheinend derart um, dass diese mit den Knien auf die Treppenstufen fiel.

Offenbar stritten die Frauen wegen geöffneter Fenster und Türen

Ursache für die Auseinandersetzung der Rentnerinnen war nach ersten Erkenntnissen offenbar eine Lappalie: ein langjähriger Streit um geöffnete Fenster und Türen im Treppenhaus. Die Polizei ermittelt jetzt gegen die beiden 67-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. (dz)

