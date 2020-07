vor 18 Min.

Streit zwischen Verlobten läuft aus dem Ruder

Beleidigungen, Drohungen, Schläge: Diese Nacht dürfte sich ein Paar aus Donauwörth anders vorgestellt haben.

Ein Streit zwischen Verlobten in Donauwörth ist in der Nacht auf Freitag eskaliert. Wie die Polizei mitteilt, geriet das Paar (beide 37 Jahre alt) aus Donauwörth zuhause so in einen Streit, dass beide zunächst in unterschiedlichen Räumen nächtigen wollten. Trotzdem kam es erneut zum Aufeinandertreffen, was zu Beleidigungen und schließlich gegenseitigen Schlägen und Kratzern führte. Als einerdrohte, die Polizei zu verständigen, soll es gar zu heftigen Drohungen gekommen sein.

Als die Beamten schließlich vor Ort eintrafen, bestätigten die Kontrahenten, keine Maßnahmen gegen den jeweils anderen zu wünschen, da sie sich ja noch immer lieben würden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. „Das Pärchen wurde ermahnt, Streitigkeiten so zu regeln, dass behördliches Einschreiten nicht notwendig wird“, heißt es wörtlich von den Gesetzeshütern.

