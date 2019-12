vor 7 Min.

Stripperin bei der Weihnachtsfeier

Die Theatergruppe Otting feiert am 11. Januar Premiere mit einem deftigen Schwank

Am 11. Januar heißt es in Otting wieder: „Vorhang auf“, wenn die dortige Theatergruppe zur Premiere der Theatergruppe Otting im Sportheim Otting spielt den Schwank „Die verflixte Weihnachtsfeier“. Autoren des Stücks sind Jasmin Meindl und Christian Muggenthaler, Regie führt Christoph Unflath, unterstützt von Anita Meyer.

Gespielt wird folgende Geschichte: Helle Aufregung herrscht im Ort, denn der Stammtisch, auch bekannt als „Die Bettschoner“, hat zur diesjährigen Weihnachtsfeier eine Stripperin engagiert und dadurch die Empörung des Wallfahrtsfrauenvereins, insbesondere der Vorsitzenden Hertha Engel (Birgit Schichl) und ihren Mitstreiterinnen Traudl Grabmeier (Agnes Ratschker) und Gusti Hinterwimmer (Andrea Lang) heraufbeschworen.

Ebenso wurde in derselben Nacht die preisgekrönte Tanne der Familie Fichtner umgesägt und entwendet. Doch nicht genug: Ein Unbekannter hat aus dem Kripperl der Kirche auch noch das Christkindl gestohlen. Viel Arbeit also für den Dorfpolizisten Dimpfl (Stephan Ratschker). Hans Engel (Manuel Dollinger) und sein Sohn Johannes (Michael Fischer) sitzen nun in der Patsche, da beide auf der ominösen Weihnachtsfeier waren und irgendwie in die Vorkommnisse verstrickt sind. Kathi, die Tochter der Engels (Mona Schichl), die mit Pfarrer Hardt (Stefan Hurler) und ihrem heimlichen Freund Charly (Daniel Bayerle) ein Geheimnis teilt, sitzt ebenfalls in der Tinte. Was wäre da die Familie Engel ohne die tatkräftige Unterstützung von Hertha, der Ehefrau und Mutter. Doch diese hat wohl auch „Dreck am Stecken“, wird zumindest behauptet. Verwirrungen und Verstrickungen sind also vorprogrammiert. Die Theatergruppe Otting freut sich auf zahlreiche Besucher. (dz)

Der Eintritt kostet 7 Euro, Schüler zahlen an der Kindervorstellung 2 Euro. Die Termine sind: 11. Januar (13.30 Uhr, Kindervorstellung und 19 Uhr Premiere), 12. Januar (17 Uhr), 18. Januar (19 Uhr), 19. Januar (17 Uhr). Der Kartenvorverkauf beginnt am kommenden Montag, 9. Dezember, werktags von 9 bis 18 Uhr unter Telefon 09092/1617.