Stützen des SVE

Ehrungsabend in Eggelstetten

Anlässlich des 70-jährigen Bestehens des SV Eggelstetten hat es im Vereinsheim einen Ehrenamtsabend gegeben. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Ehrenvorsitzenden und Kreisehrenamtsbeauftragten Josef Wiedemann, musikalisch untermalte das Bläserensemble Imbrassivo.

Für 70 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurde die BLSV-Ehrennadel überreicht an die Urheber des Vereins, Franz Dirr, Franz Gugg, Josef Hoffmann, Georg Lang, Nikolaus Lang und Josef Letzbor. Für besondere Verdienste im Verein wurde die SVE-Nadel verliehen an Jonas Keppeler, Nadine Rieg, Julia Keller, Elisabeth Braunwarth, Stephan Braunwarth, Harald Anderl und Rene Fuchs. Die BLSV-Verdienstnadel in Silber ging an Josef Dirr, die BLSV-Verdienstnadel in Silber mit Gold an Gabi Stempfle und Franz Edler. Die BLSV-Verdienstnadel in Gold mit großem Kranz erhielt Brigitte Rieg, die BLSV-Verdienstnadel in Gold mit Brillanten durften Brigitte und Werner Schmid entgegennehmen.

Die BSJ-Ehrennadel in Silber mit Gold bekam Jürgen Mokry. Das BFV-Verbands-Ehrenzeichen in Silber erhielten Hubert Buchart und Erik Trefzger, das BFV-Verbands-Jugend-Ehrenzeichen in Gold bekam Stefan Rieg. Das BFV-Verbands-Ehrenzeichen in Gold wurde verliehen an Franziska Blaschek, Josef Schefstos und Georg Kühling, die BFV-Verbands-Jugend-Ehrenmedaille in Silber erhielt Kurt Jung. Die BFV-Verbands-Ehrenmedaille in Silber bekamen Herta Wiedemann, Hermann Schwarz, Martin Stempfle und Hans Heckl, die BFV-Verbands-Ehrenmedaille in Gold ging an Josef Wiedemann. (dz)