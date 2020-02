18:31 Uhr

Sturmtief „Sabine“: leere Schulen, blockierte Straßen

Die Kraft des Sturms „Sabine“ wurde am Montag auf dem Sportplatz in Mertingen deutlich: Der starke Wind riss die Ersatzbänke samt Dächern mit.

Sturmtief „Sabine“ hat den Donau-Ries-Kreis erreicht und beschäftigt einige Feuerwehren. Und auch für manche Bahnreisende ist es ein schwieriger Tag.

Von Wolfgang Widemann und thomas Hilgendorf

Eines ist schon jetzt sicher. Das Sturmtief „Sabine“ wird nicht in die Katastrophen-Geschichte des Donau-Ries-Kreises eingehen. „Wiebke“, „Lothar“ und „Kyrill“ hatten eine wesentlich zerstörerische Kraft.

Dennoch werden die stürmischen Stunden am Montag den Menschen in der Region noch länger im Gedächtnis bleiben. Dass wegen schlechten Wetters komplett der Unterricht ausfällt und der Bahnverkehr teilweise eingestellt wird, kommt nicht alle Tage und auch nicht alle Jahre vor.

Kein einziger Schüler kommt ins Gymnasium

Am Sonntagabend entschieden die zuständigen Stellen, dass die Kinder schulfrei haben. Dies habe man umgehend kommuniziert, berichtet Karl Auinger, Direktor des Gymnasiums in Donauwörth. Die Nachricht verbreitete sich offenbar rasend schnell. Am Montag ließ sich kein einziger der rund 1060 Schüler im Gymnasium blicken.

Die meisten Lehrer blieben ebenfalls zu Hause. Die Kollegen hätten Heimarbeit betrieben, so Auinger: „Sie widmeten sich den Zeugnis- und Klassenarbeiten.“ Schließlich müssten bis Freitag die Zwischenzeugnisse fertig sein. Eine der 7. Klassen des Gymnasiums begab sich am Sonntagmorgen auf Englandfahrt – und steuerte direkt in die Sturmfront hinein. Statt wie geplant die Fähre von Calais aus zu nehmen – der Schiffsverkehr wurde eingestellt –, musste die Klasse auf den Tunnel ausweichen, der unter dem Ärmelkanal hindurch auf die Insel führt. Dies verzögerte nach Auskunft von Auinger die Anreise um einige Stunden.

Umgestürzter Baum bei Mauren

Im Laufe des Montags mussten in der Region doch einige Feuerwehren ausrücken. „Sabine“ blies Bauzäune und Bäume um. Die Freiwillige Feuerwehr Harburg beseitigte einen umgestürzten Stamm von der Straße zwischen Mauren und Großsorheim. Die Blossenauer Wehr tat gleiches auf der Staatsstraße in Richtung Ammerfeld. Die Kameraden aus Ronheim sägten zwei Bäume klein, die neben der Staatsstraße Harburg – Huisheim in Schieflage geraten waren und umzufallen drohten. Die Straße war deshalb für eineinhalb Stunden gesperrt. Die Staatsstraße zwischen Amerbach und dem Kronhof musste ebenfalls abgeriegelt werden, da mehrere Bäume umzustürzen drohten. Die Straßenmeisterei richtete eine Umleitung ein.

In Donauwörth verzeichnete die Feuerwehr mehrere Einsätze. Unter anderem wurde in der Neudegger Siedlung mithilfe der Drehleiter eine herunterhängende Leitung fixiert. In der Gartenstraße kippte ein Baum.

Kritik an der Deutschen Bahn

In der Wartehalle des Donauwörther Bahnhofs warteten, bepackt mit Rucksäcken und Reisetaschen, am Montagvormittag neben einem halben Dutzend anderer Bahnkunden zwei Frauen mittleren Alters auf die Weiterfahrt in Richtung Leipzig und Dresden. Auf der elektronischen Anzeigetafel waren ausschließlich Zugausfälle gelistet.

Die darüber hinausgehenden Informationen der Deutschen Bahn, so die Sächsinnen, seien online ziemlich spärlich und mangelhaft – und auch am Schalter seien die Servicekräfte eher überfordert und genervt denn nachhaltig hilfsbereit. Wie es für sie weiterging an Tag eins von Sturmtief „Sabine“? Bis zum Nachmittag schien das noch ziemlich unklar zu sein.

Kreisbrandrat: „Gut weggekommen“

In Mertingen wehte der Sturm im Umfeld des Fendt-Caravan-Werks derweil einen Sattelauflieger um. Hier wurde ein Abschlepper angefordert, um den Auflieger wieder aufzurichten. Dass der Wind durchaus kräftig war, konnte man in Mertingen auch am Sportplatz sehen: Dort schleuderte der Sturm die Ersatzbänke samt Dach von ihrem Standort. Eines der Dächer wurde erst durch einen der großen Fangzäune aufgehalten.

Kreisbrandrat Rudolf Mieling stellte in einer ersten Zwischenbilanz fest: „Wir sind bis jetzt gut weggekommen.“ Mieling äußerte sich vorsichtig, weil am Montag möglicherweise noch nicht alles ausgestanden war. Laut Wetterprognosen sollte den Donau-Ries-Kreis in der Nacht auf Dienstag eine weitere Front erreichen.

Themen folgen